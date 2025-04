Microsoft liefert 7 Tipps, damit ihr endlich auf Windows 11 umsteigt – alle sind Blödsinn

Die Uhr tickt für Windows-10-Nutzer. In wenigen Monaten stellt Microsoft den Support für den OS-Liebling ein. Seit Jahren versucht der Konzern deswegen, die Nutzer mit allen Mitteln dazu zu bewegen, endlich auf Windows 11 umzusatteln – jetzt auch mit 7 tollen Funktions-Tipps zum Betriebssystem. Blöd nur, dass es die meisten der Features auch schon unter Windows 10 gibt und die anderen gefühlt niemand braucht. Mit dieser Aktion schießt sich Microsoft selbst ins Bein.

Windows 11: Microsofts 7 tolle Tipps sind einfach nur Quatsch

Anfang April stellte Microsoft einen Artikel online, der den Nutzern 7 Tipps an die Hand geben soll, wie sie das meiste aus Windows 11 holen (Quelle: Microsoft). Die Absicht hinter dem Artikel ist klar – daraus macht auch Microsoft kein Geheimnis: Der Konzern will alle Nutzer, die bislang weiterhin an Windows 10 festhalten, endlich zum Upgrade bewegen. Ein Unterfangen, das Microsoft bereits seit Jahren Schwierigkeiten bereitet.

Blöd nur, dass der Artikel am Ende den gegenteiligen Effekt haben dürfte. Denn wer sich die aufgelisteten Funktionen einmal anschaut, stellt schnell fest: Das meiste davon funktioniert auch unter Windows 10.

Tipp #1: Personalisierung des Startmenüs – Microsoft erklärt, dass Nutzer ihre Lieblings-Apps anpinnen, frei anordnen und die Größe des Startmenüs ändern können. Überraschung: Das geht auch im Startmenü des Vorgängers schon.

– Microsoft erklärt, dass Nutzer ihre Lieblings-Apps anpinnen, frei anordnen und die Größe des Startmenüs ändern können. Überraschung: Das geht auch im Startmenü des Vorgängers schon. Tipp #2: Snap-Layout fürs Multitasking – In all den Jahren, die ich Windows 11 nun schon nutze, gab es keine einzige Situation, in der ich dieses Feature benötigt hätte. Ich habe auch niemals jemanden in meinem Umfeld davon schwärmen hören. Mit anderen Worten: ziemlich sicher weitestgehend nutzlos.

– In all den Jahren, die ich Windows 11 nun schon nutze, gab es keine einzige Situation, in der ich dieses Feature benötigt hätte. Ich habe auch niemals jemanden in meinem Umfeld davon schwärmen hören. Mit anderen Worten: ziemlich sicher weitestgehend nutzlos. Tipp #3: verschiedene Desktops anlegen – cooles Feature, das vor allem das Arbeiten an einem einzigen Bildschirm erleichtert. Gibt’s aber auch schon in Windows 10.

Mit anderen Worten: 5 der tollen Windows-11-Funktionen hat auch schon Windows 10 zu bieten – und die anderen beiden, sind alles andere als ein großer Verlust.

Statt Windows 10: Windows 11 ist nicht eure einzige Alternative

Was Nutzer von Windows 10 nicht vergessen sollten: Wer keine Lust auf Windows 11 hat, muss nicht zwangsweise auf Microsofts aktuelles Betriebssystem umsteigen. Was ihr abseits dessen auch noch tun könnt, verraten wir euch im Video:

