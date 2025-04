Windows 11 erhält neue Funktion nach Apple-Vorbild – doch Microsoft macht einen wichtigen Fehler

Windows 11 ist für Microsoft nicht gerade ein Selbstläufer – einer der Gründe, weshalb das Betriebssystem ständig mit neuen Features überzeugen soll. Nun ist eines aufgetaucht, das stark an macOS von Apple erinnert. Doch auch auf diesem Weg läuft es nicht rund.

Windows 11überarbeitet Taskleiste – Apple lässt grüßen

In der aktuellen Insider-Preview-Beta von Windows 11 führt Microsoft eine adaptive Taskleiste ein, die stark an macOS erinnert. Nutzer können künftig zwischen drei verschiedenen Darstellungsoptionen in der Taskleiste wählen: permanent kleine Icons, große Icons oder – und hier zeigt sich die Inspiration durch Apple – automatisch anpassbare Symbole. Die verkleinern sich, sobald der Platz in der Taskleiste knapp wird und wachsen wieder, wenn Programme beendet oder Fenster geschlossen werden (Quelle: Microsoft).

Für Nutzer des Insider-Programms sind die Optionen in den Taskleisten-Einstellungen unter „Taskbar-Verhalten“ zu finden.

Parallel zur Taskleisten-Anpassung überarbeitet Microsoft auch das Startmenü. Nutzer können künftig die „Empfohlenen Apps“ komplett ausblenden und stattdessen alle installierten Programme auf einen Blick sehen. Dafür wächst das Startmenü auch an. Die Änderung erfolgt nach anhaltender Kritik am bisherigen, starren Layout des Startmenüs, berichtet The Verge.

Windows-Update entfernt beliebte Icons

Das Problem für Nutzer der Insider Builds von Windows 11: Wer das Update zur Steuerung der Taskleiste installiert, verliert die erst vor kurzem eingeführten, neuen Statussymbole für die Batterieanzeige. Microsoft verspricht zwar, diese zeitnah zurückzubringen. Außerdem ist damit keine Funktionseinschränkung verbunden. Für Fans der neuen Anzeigen, die wirklich gelungen sind, kommt dadurch aber eine sinnvolle Änderung zum Preis einer anderen.

Microsoft kann es besser – oder? Es ist einfach schade, dass Microsofts Beta-Nutzer in diesem Fall ein Feature gegen ein anderes tauschen. Klar, es geht nur um kosmetische Angelegenheiten und immerhin – es ist ja nur das Beta-Programm. Da wird schon mal herumprobiert, was sich gut macht, und natürlich müssen auch Funktionen wieder entfernt werden, wenn etwas nicht läuft und eben nicht ins fertige Windows 11 überführt werden soll. Das ist aber gerade nicht die Ansage von Microsoft im Fall der überarbeiteten Batterieanzeige. Die Entwickler machen ganz klar: Sie kommen zurück – nur halt erst irgendwann später. Ganz klar also, dass Microsoft sich die Mühe nicht machen wollte, das eine Feature ins neue Update ebenfalls einzubauen. Felix Gräber

Mit der Taskleiste in Windows 11 könnt ihr noch mehr veranstalten:

