Überraschendes Comeback von Windows 10: Nutzer verpassen Microsoft einen Denkzettel

Das hat sich Microsoft wahrscheinlich anders vorgestellt. Im letzten halben Jahr konnte Windows 11 seinen Nutzeranteil immer weiter in die Höhe treiben. Doch damit ist jetzt Schluss. Windows 10 schafft es, zurückzuschlagen.

Windows 11 verliert, Windows 10 gewinnt Nutzer

Der Siegeszug von Windows 11 kommt ins Stocken. Seit April 2024 hat es Microsofts aktuelles OS geschafft, seinen Nutzeranteil von Monat zu Monat zu steigern. Zuletzt erreichte man im Oktober 35,58 Prozent – der aktuelle Rekordwert. Da Microsoft im Oktober 2025 den Support für Windows 10 einstellt, ist das auch kein Wunder. Immer mehr Nutzer entschieden sich in jüngster Vergangenheit auch notgedrungen dazu, auf Windows 11 zu wechseln.

Doch jetzt kommt es zur Trendwende. Ein Blick auf die aktuellen Zahlen von StatCounter beweist: Windows 11 gerät ins Straucheln. Denn im November landet Windows 11 nur noch bei einem Nutzeranteil von 34,94 Prozent – ein Rückgang von 0,64 Prozent. Das mag wie ein Tropfen auf dem heißen Stein wirken. Doch wenn ihr euch vor Augen haltet, wie verbreitet Windows ist, dürften selbst solche Schwankungen Millionen von Geräten betreffen.

Die Nutzerverteilung auf die unterschiedlichen Windows-Systeme im zeitlichen Verlauf. Windows 10 ist die lilane Linie, Windows 11 die hellblaue. (© StatCounter)

Und zu welchem System wechseln die einstigen Windows-11-Nutzer? Der Blick auf die Statistik legt nahe: zurück zu Windows 10. Denn das beliebteste Windows-System klettert von Oktober zu November von 60,95 Prozent auf einen Nutzeranteil von 61,83 Prozent. Windows 10 feiert also ein kleines Comeback.

Wieso steigt der Nutzeranteil von Windows 10 wieder?

Eine klare Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Nachdem aber vor allem die neue Windows-11-Version 24H2 noch mit massiven Problemen kämpft, liegt die Vermutung nahe, dass sich einige Nutzer dazu entschieden haben, nicht nur auf 23H2, sondern direkt auf Windows 10 zurückzuwechseln.

Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass StatCounter das Messprozedere angepasst hat. So oder so: Microsoft dürfte diese Entwicklung gar nicht schmecken. Ob es Windows 10 jedoch schafft, sich auch in den kommenden Monaten einen höheren Nutzeranteil zurückzuholen, bleibt abzuwarten.

