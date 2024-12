Outlook startet nicht? Google ist schuld, sagt Microsoft

Microsoft hat ein neues Problem in Windows 11 bestätigt, unter dem manche Nutzer von Outlook leiden. Die Mail-Anwendung lässt sich nicht mehr öffnen. Schuld daran ist aber nicht Microsoft, sondern Google – sagt zumindest Microsoft.

Windows 11: Google-Problem betrifft Outlook-Nutzer

Windows 11 macht wieder Ärger – diesmal bei Nutzern von Google Workspace Sync in Kombination mit Outlook. In der neuesten Windows-Version 24H2 berichten Betroffene, dass sich Outlook nicht mehr starten lässt. Microsoft hat den Fehler bestätigt und arbeitet an einer Lösung.

Das Problem trifft vor allem Nutzer, die Google-Workspace-Dienste wie E-Mail oder Kalender über Outlook verwalten. Outlook zeigt hier derzeit nur eine Fehlermeldung an und verweigert den Start. „Cannot Start Microsoft Outlook. Cannot Open the Outlook Window“, heißt es. Besonders ärgerlich: Auch die Neuinstallation von Google Workspace Sync klappt oft nicht.

Um Schlimmeres zu verhindern, hat Microsoft vorsorglich eine Art Update-Stopp eingeführt (Quelle: Microsoft). Geräte, die Google Workspace Sync nutzen, erhalten die neue Windows-Version vorerst nicht mehr automatisch. Der Schutzmechanismus gilt laut Microsoft für alle Geräte, auf denen Google Workspace Sync zu finden ist.

Lösung: Update auf die neueste Version

Microsoft und Google empfehlen, die neueste Version von Google Workspace Sync (4.3.68.0) zu installieren, um das Problem zu beheben. Nach dem Update sollte Outlook wieder starten. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wird empfohlen, den Google-Workspace-Support zu kontaktieren. Microsoft und Google arbeiten nach eigenen Angaben eng zusammen, um das Problem auch in älteren Versionen von Google Workspace Sync schnellstmöglich zu beheben.

