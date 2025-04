Windows 11 hat jetzt ein praktisches Feature, für das ich bisher immer ein Zusatzprogramm verwenden musste

Coole Sache, Microsoft!

Auch wenn ich PowerToys fest in mein Herz geschlossen habe, bin ich froh, dass solch praktische Features mit der Zeit auch ab Werk in Windows 11 verfügbar gemacht werden – gerne weiter so, Microsoft!

Wer weiß, vielleicht kann ich PowerToys in ein paar Jahren von meinem Rechner schmeißen, weil der Konzern alle für mich relevanten und praktischen Funktionen fest in Windows integriert hat.