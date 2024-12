Pixel 9a auf Bildern: So anders sieht das Google-Handy aus

Das Google Pixel 9a könnte nächstes Jahr mit einem komplett überarbeiteten Design erscheinen. Erste geleakte Bilder eines Prototyps bestätigen Gerüchte: Der ikonische Kamerabalken weicht einem ovalen Kameragehäuse.

Google Pixel 9a: Erste Fotos zeigen neues Design

Pixel-Handys waren in den vergangenen Jahren immer schnell als solche zu erkennen. Die prominente Vizor-Kameraleiste auf der Rückseite ließ seit dem Pixel 6 keinen anderen Schluss zu. Das wird in Zukunft aber nicht mehr so sein, wie Bilder eines Prototyps des Pixel 9a zeigen. Hier ist die bekannte Kameraleiste nicht mehr zu finden, stattdessen gibt es eine pillenförmige Kamerainsel ohne Vizor (Quelle: fenibook bei Twitter/X).

Wie beim Vorgänger soll auf der Rückseite eine Dual-Kamera verbaut sein. Angeblich wagt Google hier aber einen Rückschritt: Die Hauptkamera soll wohl nicht mehr mit bis zu 64 MP auflösen, sondern sich mit 48 MP begnügen. Der Ultraweitwinkel soll 13 MP haben, ebenso wie die Selfie-Kamera. Bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Weitere Gerüchte besagen, dass das Pixel 9a mit einem Tensor-G4-Chip von Google ausgestattet sein wird, der bereits in der Pixel-9-Serie zu finden ist. Er soll im nächsten Google-Handy über 8 GB Arbeitsspeicher sowie 128 oder 256 GB Speicher verfügen.

Das Display mit 120 Hz und 2.700 Nits soll eine Diagonale von 6,3 Zoll haben, beim Vorgänger waren es 6,1 Zoll. Auch der Akku soll mit 5.000 mAh statt 4.500 mAh größer ausfallen. Die Ladegeschwindigkeit soll mit 18 Watt kabelgebunden und 7,5 Watt kabellos unverändert bleiben.

Google Pixel 9a mit Android 15 ab März?

Angeblich will Google das Pixel 9a mit Android 15 nicht wie üblich zur I/O-Konferenz im Mai vorstellen, sondern bereits zwei Monate früher. In Deutschland könnte das Smartphone wie sein Vorgänger für 549 Euro angeboten werden.

Nicht nur auf dem Pixel 9a: Das bietet Android 15.

