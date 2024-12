Samsung erfüllt Smartphone-Besitzern mit Android 15 einen großen Wunsch

Samsung hat eine erste Testversion von Android 15 und One UI 7 veröffentlicht. Viele Interessierte haben die neue Software bereits installiert und entdecken einige Neuerungen, die das Unternehmen so gar nicht offiziell kommuniziert hat. Dabei ist besonders eine davon im App-Drawer sehr zu begrüßen. Viele haben sie sich seit Jahren gewünscht.

Samsung verändert den App-Drawer

Wenn ihr ein Samsung-Smartphone besitzt, dann kennt ihr den App-Drawer nur so. Ihr könnt in all euren installierten Apps nur seitlich wischen und so die einzelnen Seiten anschauen. Es spielt auch keine Rolle, ob ihr die Reihenfolge angepasst oder alphabetisch sortiert. Es ändert sich nichts bei der Bedienung. Nach dem Update auf Android 15 und One UI 7 aber schon.

In der ersten Beta-Version von One UI 7 auf den Galaxy-S24-Smartphones hat die Wahl der Reihenfolge im App-Drawer Einfluss darauf, wie dieser dargestellt wird:

Alphabetische Reihenfolge: Es ändert sich nichts für Samsung-Nutzer. Ihr behaltet die horizontale Darstellung, mit der ihr nach links und rechts zwischen den einzelnen Seiten mit Apps wischen könnt.

Es ändert sich nichts für Samsung-Nutzer. Ihr behaltet die horizontale Darstellung, mit der ihr nach links und rechts zwischen den einzelnen Seiten mit Apps wischen könnt. Angepasste Reihenfolge: In der angepassten Reihenfolge wird das horizontale Scrolling möglich – wie es beispielsweise bei den Pixel-Handys der Fall ist. Ihr scrollt auf einer Seite nach oben und unten. Gleichzeitig könnt ihr dort eure Apps frei anordnen und so eine eigene Reihenfolge festlegen.

Nicht die beste Lösung von Samsung

Wie SamMobile schon anmerkt, ist das tatsächlich nicht die intuitivste Lösung, die Samsung hätte wählen können. Besser wäre es, wenn die Darstellung des App-Drawers frei gewählt werden kann – unabhängig von der Reihenfolge der Apps.

Da es sich um eine erste Testversion von Android 15 und One UI 7 auf den Samsung-Smartphones handelt, kann sich das im weiteren Verlauf noch verändern. Schön ist aber trotzdem, dass diese Möglichkeit im App-Drawer überhaupt geschaffen wird. Viele hatten sich das seit Jahren gewünscht.

Das ist neu in Android 15:

