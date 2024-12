SIM-Kartennummer: So findet ihr sie heraus

Um bestimmte Funktionen oder Optionen beim Mobilfunkanbieter freizuschalten, wird oft die SIM-Kartennummer benötigt. Diese Nummer, auch „ICCID“ genannt, ist eine eindeutige Ziffernkombination, die die SIM-Karte identifiziert. Sie ist nicht mit der Rufnummer der SIM-Karte zu verwechseln.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Es gibt verschiedene Wege, um die SIM-Kartennummer herauszufinden.

Anzeige

So kann man die SIM-Kartennummer herausfinden

Habt ihr die SIM-Karte noch nicht in das Smartphone eingesteckt, könnt ihr die Nummer direkt an der Karte ablesen. Ihr müsst sie aber nicht extra aus dem Gerät holen, wenn ihr die Angabe benötigt. So findet ihr die SIM-Kartennummer:

iPhone

Habt ihr ein iPhone, steuert die allgemeinen iOS-Einstellungen an. Ruft hier den Abschnitt „Info“ auf. Lest die Nummer in der entsprechenden Zeile ab.

Anzeige

Android

Öffnet die Einstellungen-App und sucht nach „ SIM-Karte “, „IMEI“ oder „ ICCID “. Möglicherweise findet ihr so die passende Übersicht.

“, „IMEI“ oder „ “. Möglicherweise findet ihr so die passende Übersicht. Bei Android-Geräten gibt es bei vielen Herstellern aber keine Anzeige in den Einstellungen.

in den Einstellungen. Dann hilft euch eine kostenlose App wie „Sim Serial Number ICCID“.

Anzeige

Sim Serial Number ( ICCID) Alessandro Digilio

Im Google Play Store gibt es einige Apps, die euch versprechen, die SIM-Kartennummer anzuzeigen. Je nach Gerät und Android-Version wird die Anzeige aber blockiert. Dann lässt sich die ICCID nicht anzeigen und ihr müsst einen anderen Weg wählen, um die Information zu erhalten.

SIM-Karten Größen Abonniere uns

auf YouTube

Wo findet man die SIM-Kartennummer?

Die SIM-Kartennummer ist in der Regel auf der Rückseite oder der großen Version der SIM-Karte abgedruckt, aus der man die kleine Version heraustrennen muss. Es handelt sich um eine 14-stellige Zahlenfolge. Seht ihr einen längeren Zahlen-Code, fangt von hinten an zu zählen. Darüber hinaus findet man die Angabe im Kunden-Center seines Mobilfunkanbieters.

Zudem kann der Support die notwendige Information bereitstellen, wenn ihr danach fragt. Haltet Daten zur Identifikation wie eure Handy- oder Vertragsnummer sowie euren Vor- und Nachnamen und euer Geburtsdatum bereit, damit euch der Support dem richtigen Vertrag zuordnen kann.