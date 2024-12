iPhone 17: Apple verabschiedet sich aus gutem Grund von bewährter Display-Technologie

Das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max greifen bisher auf einen LTPO-OLED-Bildschirm zurück. Eine bewährte Technologie, die nicht zuletzt auch dynamische Bildwiederholfrequenzen ermöglicht. Nun soll Apple auf LTPO zugunsten einer neuen Technologie beim iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max verzichten. Was hat es damit auf sich?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple verbaut neue Display-Technologie im iPhone 17 Pro (Max)

Viel ist darüber noch nicht bekannt, allerdings behauptet der Leaker „@Jukanlosreve“ derzeit auf X (ehemals Twitter), exklusive Informationen über eine neue Bildschirmtechnologie des künftigen iPhone 17 Pro (Max) zu besitzen.

Anzeige

Diese hört auf den Namen „Low-Dielectric TEE“ und bietet eine ganze Menge an Vorteilen gegenüber bestehenden Smartphone-Bildschirmen, so der Insider. In einem Satz: „Low-Dielectric TEE verbessert die Batterieeffizienz, maximiert die Haltbarkeit des Displays und verbessert die Gesamtleistung im Vergleich zu bestehenden Display-Technologien.“

Anzeige

Vor allem beim Punkt „Batterieeffizienz“ horchen die Nutzerinnen und Nutzer auf. Schließlich bedeutet dies, dass das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max am Ende hoffentlich eine nochmals bessere Laufzeit bieten. Schon die aktuellen Modelle halten länger durch. Beispielsweise bringt es das iPhone 16 Pro auf eine kontinuierliche Videowiedergabe von 27 Stunden – ganze vier Stunden mehr als der Vorgänger. Das iPhone 17 Pro könnte nun nochmals ordentlich zulegen. Für Apple ein guter Grund, die Technologie zu tauschen.

Viel mehr ist über „Low-Dielectric TEE“ zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht bekannt. Auch ist die Quelle bisher noch nicht sonderlich in Erscheinung getreten. Entsprechend sollte das Gerücht zum aktuellen Zeitpunkt mit der nötigen Skepsis betrachtet werden. Wenn allerdings Experten vom Format eines Mark Gurman, Ming-Chi Kuo und nicht zuletzt Display-Insider Ross Young das Gerücht in Zukunft verifizieren sollten, darf die Skepsis gerne der neu gewonnenen Erkenntnis weichen.

Heißes Gerücht der letzten Tage: Alu- statt Titan-Rahmen

Zuletzt sorgte vor allem ein umstrittenes Gerücht zum iPhone 17 (Pro) für Furore: Demzufolge soll Apple bei den Profi-Smartphones auf Titan als Rahmenmaterial verzichten. Stattdessen sollen die beiden Handys, wie auch die Standardmodelle bisher, auf Aluminium setzen. Auch dieses Gerücht muss noch von den zuvor genannten Experten begutachtet werden.

Anzeige

Wäre Aluminium wirklich so schlimm? Meine Meinung zum Gerücht:

Dagegen gilt der Einbau eines neuen Chips als gesichert. Dieser dürfte der aktuellen Nomenklatur zufolge als A19 Pro bezeichnet werden. Apple wird das iPhone 17 im Herbst 2025 vorstellen. Besondere Aufmerksamkeit kommt dem „iPhone 17 Air“ zu – einem neuen, besonders dünnen Modell, welches das iPhone Plus wahrscheinlich künftig ersetzen wird.

Tipps, Tricks und noch viel mehr in diesen Videos:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.