WLAN: Geringe Sicherheit – was heißt das?

Meldet man sich an einem Smartphone in einem WLAN an, erscheint manchmal der Hinweis „Geringe Sicherheit“. Was bedeutet das? Kann man sich trotzdem mit dem Netzwerk verbinden?

Die Meldung kann verschiedene Ursachen haben. Ihr könnt euch zwar mit so einem Netzwerk verbinden, solltet aber vorsichtig mit sensiblen Daten umgehen.

„Geringe Sicherheit“ beim WLAN

Der Hinweis erscheint, wenn euer Gerät feststellt, dass die Verbindung nicht vollständig sicher ist. Das ist der Fall, wenn eine veraltete, schwache oder gar keine Verschlüsselung beim Netzwerk verwendet wird. Auch ein alter Router, der nicht mehr mit aktuellen Sicherheitsstandards kompatibel ist, kann dafür verantwortlich sein.

Meistens tritt die Meldung auf, wenn ihr euch in einem öffentlichen WLAN anmeldet, zum Beispiel am Flughafen oder in einem Café.

In solchen Fällen könnt ihr nichts ändern. Geht behutsam beim Surfen vor und vermeidet es , wichtige Daten wie Kennwörter, Kontodaten oder andere Informationen im Netzwerk zu teilen. Es besteht sonst die Gefahr, dass eure Daten von anderen Teilnehmern im Netzwerk abgegriffen werden.

Falls ihr nicht darauf verzichten könnt, bestimmte Daten mitzuteilen, könnt ihr euch mit einem VPN absichern.

Wird in eurem Heimnetzwerk die Meldung „Geringe Sicherheit“ angezeigt, müsst ihr die Verschlüsselung ändern. Die Änderung nehmt ihr im Router vor. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr hier:

Was tun beim unsicheren WLAN?

Die Meldung tritt sowohl bei Verbindungen an iPhones als auch bei Android-Smartphones auf. Sie hat nichts mit dem verwendeten Gerät zu tun, sondern mit dem Gerät, dass die Internetverbindung bereitstellt. Beim iPhone wird der Hinweis „Geringe Sicherheit“ angezeigt, wenn das WLAN nicht mit WPA2 (AES) oder WPA3 arbeitet. Hat man die Verschlüsselungsmethode am Router geändert, verschwindet der Hinweis, sobald man sich neu einloggt. Falls der Router jedoch nur WPA2 anbietet, lässt sich die Meldung am iPhone nicht deaktivieren.

