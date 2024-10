iPhone 17: Apple will verändern, wie ihr euer Smartphone nutzt

Im kommenden Jahr können sich die Käuferinnen und Käufer eines iPhone 17 auf eine wichtige Änderung gefasst machen. Apple plant, einem aktuellen Gerücht nach, nämlich schon wieder eine neue Taste einzuführen. Dafür fallen dann aber auch gleich drei Buttons weg.

iPhone 17 Pro erhält neue „Kombinationstaste“

Das iPhone 16 ist erst seit wenigen Wochen im Handel, da prasseln schon regelmäßig Berichte zum Nachfolger herein. So will der bekannte Insider Majin Buo von einer neuen Taste erfahren haben, die die Art und Weise, wie wir Apples iPhone 17 nutzen, verändern wird. Der neue Button soll sowohl die bisherigen Lautstärketasten als auch die neuerliche Aktionstaste ersetzen (Quelle: Majin Buo).

Allerdings werden nur die beiden Pro-Modelle des iPhone 17 davon profitieren, zumindest benennt der Leaker allein das iPhone 17 Pro in seinem Bericht. Demzufolge dürften sowohl das reguläre iPhone 17 als auch das komplett neue iPhone 17 Air leer ausgehen. Kurz zur Einordnung: Das iPhone 17 Air wird das iPhone Plus ersetzen und mit einem extrem dünnen Gehäuse versuchen, neue Kundenkreise zu erobern.

Auch wenn die tatsächliche Funktionalität noch nicht klar ist, so dürfte der Button wohl weitaus mehr Funktionen bieten als nur die reine Kombination von Aktions- und Lautstärketasten. Vermutet wird, dass Apple eventuell eine ähnliche multifunktionale und sensorische Bedienung wie bei der neuartigen Kamerasteuerung anstrebt. Sicher ist dies aber noch nicht.

Neue iPhone-Tasten drei Jahre hintereinander?!

Trifft der Bericht zu, dann erweitert Apple zum dritten Mal in Folge die bisherige Bedienung des iPhones. Im letzten Jahr spendierte Apple dem iPhone 15 Pro (Max) eine Aktionstaste. Die ersetzt nicht nur den Stummschalter, sondern gestattet abseits davon die Belegung mit weiteren Funktionen. Beispielsweise lassen sich direkt die Taschenlampe einschalten, Sprachmemos aufnehmen oder auch diverse Kurzbefehle aktivieren.

In diesem Jahr spendierte Apple allen Modellen des iPhone 16 die Aktionstaste und fügte mit der Kamerasteuerung noch eine weitere Taste hinzu. Mit dieser hat man direkten Zugriff auf diverse Foto- und Videofunktionen. Allerdings wurde die Bedienung bisher oftmals als zu „frickelig“ kritisiert. Hoffen wir mal, dass Apple sich der Kritik annimmt und die Funktionsweise noch verbessert. Nicht, dass uns Ähnliches bei der neuen „Kombinationstaste“ des iPhone 17 blüht.

Aktionstaste und Kamerasteuerung im iPhone 16:

Das ist das iPhone 16 von Apple.

