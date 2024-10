iPhone 17: Kaum zu fassen, worüber Apple jetzt schon nachdenkt

Das iPhone 16 ist keinen ganzen Monat auf dem Markt, da gehen die Arbeiten bei Apple intern schon weiter. Bereits jetzt macht man sich dabei Gedanken über eine Kleinigkeit beim iPhone 17, die so wichtig eigentlich gar nicht sein kann. Folgende Frage steht nämlich im Raum: Welches Grün darf es am Ende sein?

iPhone 17 Pro: Apple wägt jetzt schon den Grünton fürs Gehäuse ab

Die Farbe des iPhones ist für manche Zeitgenossen relativ irrelevant, für andere Nutzerinnen und Nutzer ist sie aber vielleicht sogar ein Kaufgrund. Nachdem alle Modelle des iPhone 16 vorgestellt sind, geht bei Apple die Entwicklung des iPhone 17 in die nächste Runde.

Anzeige

Dort fragt man sich gerade, mit welcher neuen Farbe beim iPhone 17 Pro man 2025 die Kunden beglücken könnte. Laut dem bekannten Insider und Leaker Majin Bu erwägt Apple momentan den Einsatz einer grünen Farbgebung. Dabei stehen drei Farbtöne mit entsprechenden Farbcodes gegenwärtig in der näheren Auswahl:

#004349 (Teal Titanium)

#4f00b7 (Green Titanium)

#003800 (Dark Green Titanium)

Anzeige

Grün ist eben nicht gleich Grün

Die Farbe „Teal Titanium“ orientiert sich an der fast gleichnamigen Option des iPhone 16. Sowohl das reguläre Modell als auch die Plus-Variante können in einem populären „Blaugrün“ gewählt werden. In den USA nennt Apple diese Farbe bereits „Teal“. Schon allein aus diesem Grund hält Majin Bu diese Farboption im Moment am wahrscheinlichsten.

Anzeige

Und was ist mit den beiden anderen Kandidaten? „Green Titanium“ könnte im Premium-Segment des iPhone 17 Pro am Ende deplatziert wirken, zu lebhaft die Farbe. Dann wäre da noch „Dark Green Titanium“, doch dieses könnte zu altbacken sein. Schließlich gab es bereits beim iPhone 13 Pro mit „Alpine Green“ einen ziemlich ähnlichen Farbton.

Noch ist nichts entschieden bei Apple. Doch bereits jetzt haben derartige Überlegungen in Cupertino ihren festen Platz – für manche Zeitgenossen kaum zu fassen, für den Hersteller aus Erfahrung aber alles andere als unwichtig.

Beim iPhone 16 Pro entschied sich Apple für „Desert Titanium“:

iPhone 16 Pro (Max) vorgestellt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.