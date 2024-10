Lösung: WhatsApp zeigt keine Benachrichtigung

Wenn WhatsApp euch keine neuen Benachrichtigungen mehr anzeigt, kann das mehrere Ursachen haben. Wir zeigen euch die besten Lösungen für das Problem.

Schaut euch unser Video an, falls die WhatsApp-Benachrichtigungen nicht funktionieren:

WhatsApp: Keine Benachrichtigung – das könnt ihr tun

Geht unsere Lösungs-Checkliste durch, damit WhatsApp bei euch die Benachrichtigungen wieder anzeigt.

Lösung 1: Neustart

Startet eurer Smartphone zunächst neu. Der Neustart behebt Fehler im Cache beziehungsweise Zwischenspeicher. Schaut auch, ob ihr überhaupt Internet habt.

Lösung 2: Benachrichtigungseinstellungen in WhatsApp prüfen

Öffnet in WhatsApp die Einstellungen > Benachrichtigungen. Prüft, ob Töne, Meldungen und Vibrationen richtig eingestellt sind. Bei uns sieht das wie im folgenden Screenshot aus.



Falls ihr in WhatsApp auch kein Ton haben solltet, schaut euch die Ton-Einstellungen an.

Lösung 3: Benachrichtigungseinstellungen des Android-Smartphones/iPhones prüfen

Wenn die Benachrichtigungen in euren Smartphone-Einstellungen deaktiviert sind, zeigt WhatsApp (und andere Apps) ebenfalls keine Benachrichtigungen an. So prüft ihr das.

Für Android-Smartphones (Android 8.0):

Öffnet die Einstellungen > Apps & Benachrichtigungen > Benachrichtigungseinstellungen.

In der Liste tippt ihr auf WhatsApp. Bei „Benachrichtigungen“ muss nun „An“ stehen.



Für iPhones:

Öffnet die Einstellungen > Mitteilungen > Apps. Tippt auf WhatsApp, um die Benachrichtigungseinstellungen zu sehen. Aktiviert oben den Schalter bei „Benachrichtigungen anzeigen“, sofern nicht geschehen.



Lösung 4: Chat-Stummschaltung aufheben

Vielleicht habt ihr in WhatsApp auch eine Gruppe oder einen Chat stumm geschaltet. Deaktiviert die Stummschaltung dann wieder.

Lösung 5: WhatsApp Web deaktivieren

Wenn ihr WhatsApp mittels WhatsApp Web nutzt, werden Benachrichtigungen auf dem Smartphone ebenfalls nicht angezeigt, sondern nur im Browser. Wechselt daher gegebenenfalls zur mobilen Version von WhatsApp für Android oder iPhone, wenn ihr die Benachrichtigungen auf dem Smartphone sehen wollt.

Weitere Lösungen

Wenn ihr eine veraltete WhatsApp-Version nutzt, solltet ihr sie aktualisieren. Dadurch werden Fehler beseitigt.

Stellt sicher, dass die mobilen Daten eingeschaltet sind, wenn ihr unterwegs seid.

Falls ihr das Problem auf andere Weise gelöst habt, schreibt uns eure Methode gerne in unseren Kommentarbereich unterhalb dieses Artikels.

