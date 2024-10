Kaum zu glauben: YouTube macht Werbung noch nerviger

YouTube testet eine neue Variante an Werbeanzeigen. Wenn ihr bisher begierig darauf gewartet habt, die Anzeigen endlich zu überspringen, steht euch jetzt eine Überraschung bevor.

Werbung auf YouTube: Neuer Test auf Android-Geräten

Viele Nutzer der YouTube-App auf Mobilgeräten müssen aktuell auf den Überspringen-Countdown in Werbeanzeigen verzichten. Bisher hatte die App noch klar kommuniziert, dass Nutzer die Werbung nach einer gewissen Zeit (meistens fünf Sekunden) überspringen können. Damit ist jetzt Schluss.

Zur Klarstellung: Ihr könnt weiterhin manche Werbeanzeigen nach fünf Sekunden überspringen. Der dafür zuständige Button taucht nur nach einem jetzt unsichtbaren Countdown auf. Immerhin bleibt der gelbe Balken erhalten, der den Fortschritt der Werbung anzeigt. YouTube hält allerdings geheim, ob ihr dann überspringen könnt oder ob die Anzeige dann vorbei ist.

Laut der Website Android Police wurde die Änderung bereits im Browser auf Desktop-PCs getestet. Dort hat YouTube den Überspringen-Button mit einem schwarzen Balken versteckt, bis ein unsichtbarer Countdown abgelaufen war. Jetzt sind auch Nutzer der Mobile-App auf Android-Geräten betroffen – anstatt den Button zu verstecken, wird er dort gar nicht angezeigt.

YouTube experimentiert mit Werbung

Mit dem aktuellen Test will YouTube verschleiern, welche Werbungen übersprungen werden können und welche nicht. Die Hoffnung des Unternehmens könnte sein, dass Nutzer die Anzeigen dadurch versehentlich erst später oder gar nicht überspringen. Noch ist unklar, ob oder wann die Änderung für alle YouTube-Nutzer übernommen wird.

YouTube schraubt immer wieder an der Darstellung von Werbung. So soll auf Smart-TV jetzt auch Werbung angezeigt werden, wenn ihr ein Video pausiert. Zusätzlich wird auch mit Bild-in-Bild-Werbung experimentiert, zusätzlich zum ewigen Kampf gegen Werbeblocker. Was sich letztendlich durchsetzt, wird die Zukunft zeigen. Wir halten euch auf dem Laufenden.