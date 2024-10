PayPal Sprache ändern: Bezahldienst auf Deutsch oder Englisch umstellen

Wenn euch PayPal in der falschen Sprache angezeigt wird oder ihr es lieber auf Englisch oder Deutsch verwenden möchtet, könnt ihr die Sprache bei PayPal jederzeit ändern. Das geht im Browser am PC und über einen kleinen Umweg auch in der App für Android-Handys, -Tablets sowie iPhone und iPad. Hier erfahrt ihr, wie ihr den Online-Bezahldienst erfolgreich umstellen könnt.

PC: Sprache von PayPal im Browser ändern

Die Sprache von PayPal lässt sich im Browser einfach ändern, unabhängig davon, ob ihr die Seite in einer anderen Sprache nutzen wollt oder sie euch durch einen Fehler in der falschen Sprache angezeigt wird. Geht dafür einfach wie folgt vor:

Öffnet PayPal in einem neuen Tab eures Browsers und loggt euch mit euren Konto-Daten ein. Klickt oben rechts auf das Zahnrad-Symbol für die Einstellungen. Beim Reiter „Konto“ (engl. „Account“) findet ihr unter „Kontoeinstellungen“ (engl. „Account options“) den Punkt „Sprache“ (engl. „Language“). Klickt hier auf das Dropdown-Menü und wählt eure gewünschte Sprache aus. Abschließend müsst ihr einmal oben rechts auf „Ausloggen“ (engl. „Log out“) und euch danach erneut einloggen, um die Seite in der gewünschten Sprache angezeigt zu bekommen.

Handy/Tablet: Sprache der PayPal-App ändern

Die PayPal-App bietet in der aktuellen Version keine eigene Spracheinstellung an. Stattdessen nutzt die App automatisch die Systemsprache eures Mobilgeräts. Um PayPal am in einer anderen Sprache zu nutzen, müsst ihr die Sprache eures gesamten Geräts anpassen:

Android: Geht zu „Einstellungen“, wählt unter „System“ den Punkt „Sprache & Eingabe“ (engl. „Language & input“) aus und ändert dort die Systemsprache.

Geht zu „Einstellungen“, wählt unter „System“ den Punkt „Sprache & Eingabe“ (engl. „Language & input“) aus und ändert dort die Systemsprache. iOS: Öffnet die „Einstellungen“, wählt unter „Allgemein“ (engl. „General“) den Punkt „Sprache & Region“ (engl. „Language & Region“) aus und wählt die gewünschte Sprache aus.

Sobald ihr die Gerätesprache geändert habt, sollte die PayPal-App nach einem Neustart der App automatisch in der neuen Sprache angezeigt werden. Falls ihr noch mehr Hilfe beim Umstellen der Sprache eures Handys oder Tablets benötigt, lest den entsprechenden Artikel dazu:

