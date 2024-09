Paypal-Login: Richtig anmelden & Probleme bei der Anmeldung umgehen

Ihr könnt euch bei Paypal per Browser und per App einloggen, doch manchmal bereitet der Login Probleme. Wir zeigen, wie das geht und was ihr tun könnt, wenn der Paypal-Login nicht möglich ist.

Um euch bei Paypal einzuloggen, müsst ihr davor ein Paypal-Konto erstellen, sofern noch nicht geschehen.

Paypal-Login über die deutsche Webseite

Standardmäßig loggt ihr euch über die deutsche Paypal-Webseite ein:

Öffnet euren Browser am PC oder Smartphone. Meldet euch unter der Paypal-Login-Seite mit euren Konto-Daten an. Sollte es mit dieser Seite aus irgendeinem Grund ein Problem geben, geht ihr zu dieser Login-Seite. © Screenshot GIGA Gebt eure E-Mail-Adresse und das zugehörige Passwort ein. Klickt auf den Button Einloggen.

Wenn ihr euer Passwort oder die Sicherheitsfrage vergessen habt, schaut hier vorbei:

Über die Paypal-App anmelden

Wenn ihr euch per Smartphone oder Tablet bei Paypal anmelden wollt, könnt ihr die offizielle Paypal-App nutzen. Sie ist für Android, iOS oder Windows Phone erhältlich. Klickt einfach auf den passenden Button, um die App herunterzuladen:

So loggt ihr euch per App ein:

Startet die Paypal-App. Gebt wie oben beschrieben eure E-Mail-Adresse und das Passwort ein.

Per App könnt ihr euch auch bei Paypal einloggen. (© Screenshot GIGA)

Paypal-Login nicht möglich: Probleme beim Anmelden umgehen

Wenn der Paypal-Login nicht möglich ist, solltet ihr Folgendes prüfen:

Video-Tipp: Falls ihr wissen wollt, wie Paypal funktioniert, dann schaut euch das folgende Video an.

So funktioniert Paypal

