Intel knickt ein: Käufer bekommen ihr Geld zurück – oder ein Upgrade

Intel überrascht mit einer ungewöhnlich kulanten Rückrufaktion für seine Core-i-Prozessoren. Kunden erhalten volle Rückerstattungen oder sogar Upgrades auf neuere Modelle – teilweise ohne Nachweis von Problemen.

Intel greift tief in die Tasche

Der Chipgigant Intel sorgt derzeit für Aufsehen in der Tech-Welt. Besitzer von Core i9-13900K und 14900K CPUs können ihre Prozessoren zurückgeben und erhalten entweder eine volle Rückerstattung oder sogar ein Upgrade auf das neueste Modell. Das Besondere: In einigen Fällen müssen Kunden nicht einmal nachweisen, dass ihre CPU tatsächlich Probleme hat, obwohl laut Customer-Support Intel die Chips selbst noch einmal unter die Lupe nimmt und auf einen Defekt untersucht. Hat der Prozessor kein Problem, schickt ihn Intel eigentlich kostenlos zurück an den Kunden.

Ein X-Nutzer berichtet: „Ich habe einen Scheck über 599 US-Dollar von Intel für meinen voll funktionsfähigen, fast zwei Jahre alten 13900K erhalten. Sie verlangten keinerlei Nachweis für Instabilität und zahlten sogar den Versand.“ Andere Nutzer berichten von ähnlichen Erfahrungen oder erhielten sogar ein kostenloses Upgrade auf den neueren 14900K (Quelle: Reddit – r/Intel / X – Pk1).

Intel versucht seinen Fehler wettzumachen

Tatsächlich hatte es in der Vergangenheit Berichte über Stabilitätsprobleme bei einigen Prozessoren des Chipherstellers gegeben. Betroffen waren zahlreiche Modelle aus der 13. und 14. Core-i-Generation.

Vor Kurzem führt die hohe Nachfrage bereits zu Lieferengpässen, sodass Intel die betroffenen Kunden um Geduld bittet (Quelle: Reddit – r/intel). Wahrscheinlich hat Intel auch mehr Chips des Intel Core i9-14900K auf Lager oder einen leichteren Zugang zum aktuellen Modell, sodass Besitzer eines Intel Core i9-13900K sich deswegen über das Upgrade freuen können.

