Nur 14,98 Euro auf Steam: Open-World-Meilenstein beschäftigt euch 500+ Stunden

Es gibt Spiele, die gehören einfach in jede Steam-Bibliothek. Grand Theft Auto 5 gehört ganz sicher dazu. Dank eines großen Rabatts auf der PC-Plattform könnt ihr euch das legendäre Open-World-Game jetzt noch für kurze Zeit zum Sparpreis sichern.

GTA 5 ist auf Steam jetzt deutlich reduziert

Grand Theft Auto 5 ist mehr als 10 Jahre alt und trotzdem noch brandaktuell. Das Open-World-Game ist ursprünglich für PlayStation 3 und Xbox 360 erschienen. Seit April 2015 ist es auch auf dem PC verfügbar. Wenn euch der Gaming-Meilenstein immer noch in der Steam-Bibliothek fehlt, dann solltet ihr jetzt zuschlagen. GTA 5 ist gerade um 63 Prozent reduziert und kostet dadurch nur 14,98 Euro.

Für die schlappen 15 Euro bekommt ihr die Premium Edition von GTA – wobei die Standard-Edition auch gar nicht mehr zum Verkauf steht. Das von Rockstar Games zusammengestellte Bundle enthält den kompletten Story-Modus und auch Zugriff auf GTA Online. Dank dem enthaltenen Criminal Enterprise Starter Pack könnt ihr eure kriminelle Karriere im Multiplayer direkt mit einer Vielzahl von Fahrzeugen, Waffen, Klamotten und Immobilien beginnen. Zusätzlich erhaltet ihr ein Startkapital von 1.000.000 GTA-Dollar.

Das Steam-Angebot für GTA 5 ist aktuell nicht zeitlich begrenzt. Da Angebot könnt allerdings jederzeit enden.

Grand Theft Auto V

Der Nachfolger zu Grand Theft Auto 5 lässt lange auf sich warten. Inzwischen gibt es aber immerhin einen ersten Trailer für GTA 6:

GTA 5 auf Steam: Das sagen die Spieler

GTA 5 ist so groß, dass in ihm gleich mehrere Spiele stecken. In der riesigen Open-World könnt ihr einer Vielzahl von Aktivitäten nachgehen – sei es Banken ausrauben, Autorennen absolvieren oder Golf spielen. Gerade in GTA Online kommen so schnell viele Spielstunden zusammen. Die Website HowLongtoBeat rechnet hier mit 71 - 587 Stunden.

Bei den Spielern steht Grand Theft Auto 5 immer noch hoch im Kurs. Die Steam-Bewertungen fallen sehr positiv aus. 87 Prozent der mehr als 1,7 Millionen Reviews geben einen Daumen hoch. Auch wenn der Story-Modus von GTA 5 sehr beliebt ist, ist es besonders der Multiplayer, der das Spiel jetzt noch am Leben hält und Rockstar Games die Taschen füllt.