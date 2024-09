Mein neuer Life-Sim-Tipp ist ganz anders als Stardew Valley – und deswegen umso besser

Der Schein trügt bei Echoes of the Plum Grove: Dieses Spiel ist lange nicht so nett, wie es aussieht. Tatsächlich ist es sogar ziemlich fies – und sterben werdet ihr sowieso, aber die Frage ist, wann – und ob ihr vorgesorgt habt.

Bei Echoes of the Plum Grove geht es anfangs ums pure Überleben

Nachdem mich Fields of Mistria so in den Bann ziehen konnte, habe ich mich wieder auf die Suche nach einem neuen heimeligen Spiel begeben – und die perfekte Farming-Sim für den Herbstanfang gefunden!



Echoes of the Plum Grove ist zwar schon im April 2024 erschienen, doch ich habe eine ganze Weile gezögert: Die Survival-Life-Sim mit Farming-Elementen sticht etwas aus dem Genre heraus. Hier werdet ihr nämlich nicht so schnell ein Gemüse-Imperium aufbauen können, sondern müsst erst einmal sehen, ob ihr den ersten Winter überhaupt lebend schafft.

Seht euch den offiziellen Trailer zu Echoes of the Plum Grove an!

Echoes of the Plum Grove Unwound Games

Das Spiel werdet ihr in einem Leben nicht meistern können

Ich gebe es zu: Als ich mir Echoes of the Plum Grove gekauft habe, war ich nicht sicher, wie gut es mir wirklich gefallen würde. Im Spiel gibt es mehr Life-Sim-Elemente als üblich in Farming-Sims: Hier können Dorfbewohner ständig sterben, ob nun aufgrund des Alters oder an Hunger und Krankheiten. Ihr habt darauf nicht viel Einfluss.



Demzufolge sind die Dorfbewohner keine ausgearbeiteten Charaktere wie in Stardew Valley; sie sind nicht mit unverwechselbaren Dialogen versehen, sondern mit Merkmalen wie in Die Sims. Doch gerade dieser stärkere Hang zur Life-Sim macht Echoes of the Plum Grove einzigartig.



Anfangs werdet ihr keinesfalls schnell aufsteigen. Vielmehr müsst ihr schauen, dass ihr nicht verhungert oder gar eine schlimme Krankheit bekommt. Wichtige Ressourcen sind rar, alle Nahrungsmittel verderben schnell und der Winter naht: Eine Zeit, die niemand im Dorf herbeisehnt.



Ihr müsst schnell heiraten und Kinder bekommen, denn sobald ihr eine Familie habt, könnt ihr deren Mitglieder übernehmen, wenn ihr sterbt. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich – ab dem zweiten Jahr habt ihr nämlich schon das Rentenalter erreicht.



Echoes of the Plum Grove bietet Farming, ein Geschenke- und Romanzen-System; es hat eine Mine und eine nette Story, aber der größte Unterschied ist das Generationensystem: Hier werdet ihr eure Kinder und womöglich sogar die Kinder eurer Kinder spielen, ehe ihr in der Gesellschaft aufsteigt und keine Angst mehr vor dem Winter haben müsst. Mit einem lebenden Charakter kommt ihr nicht zum Ende des Spiels.



Spannend finde ich in dem Fall die Herausforderung und den Survival-Aspekt. Echoes of the Plum Grove ist einfach eine willkommene Abwechslung im Genre – und es funktioniert auch sehr gut auf dem Steam Deck.

