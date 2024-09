Großes Update für Baldur's Gate 3: Endlich gibt’s Nachschlag für Drecksäcke

Larian Studios hat den lang erwarteten Patch 7 für Baldur's Gate 3 veröffentlicht. Dieser bringt neue Features und Inhalte, die euer Spielerlebnis erweitern werden. Zusätzlich lockt Steam mit einem bisher nie da gewesenen Rabatt.

Schurkenhafte Abenteuer und kreative Freiheit

Patch 7 bringt neue cineastische Enden für schurkische Spieldurchläufe und individuelle Enden für Origin-Charaktere. Es gibt also viele Gründe, eure dunkle Seite auszuleben. Wer braucht schon Heldentum, wenn man die Welt auch als Schurke erobern kann?



Ein weiteres Highlight ist das überarbeitete Splitscreen-Gameplay. Im Multiplayer-Modus wird der Bildschirm dynamisch geteilt: Nähern sich die Spieler einander, verschmilzt der Bildschirm, entfernen sie sich wieder, teilt er sich. Das sorgt für ein flüssigeres Spielerlebnis, besonders wenn ihr und eure Freunde auf eigene Faust loszieht.



Der neue Mod-Manager ist ein echter Game-Changer. Ab sofort könnt ihr von der Community erstellte Mods direkt im Spiel durchstöbern und installieren. Und wer selbst kreativ werden möchte, kann eigene Inhalte erstellen. Das Modding-Toolkit eröffnet unzählige Möglichkeiten, das Spiel nach euren Wünschen anzupassen und erweitert die Lebensdauer von Baldur's Gate 3 dadurch erheblich.

Baldur's Gate 3: Jubiläumsrabatt bei Steam

Zur Feier des ersten Jubiläums von Baldur's Gate 3 gibt es das Spiel bis zum 9. September 2024 mit einem satten Rabatt von 20 Prozent auf Steam. Somit bekommt ihr das Spiel für 47,99 Euro statt 59,99 Euro. So günstig war das Spiel noch nie. Wer also noch nicht in die Welt von Baldur's Gate 3 eingetaucht ist, hat jetzt die perfekte Gelegenheit dazu.



Alles in allem bietet Patch 7 eine Menge neuer Inhalte und Verbesserungen, die sowohl alteingesessene Fans als auch Neulinge begeistern dürften. Das Update ist ab sofort für die PC-Version verfügbar und hält im Oktober auch Einzug auf Konsolen und Mac.

