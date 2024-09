Visions of Mana: Spielzeit und Kapitel aufgeschlüsselt

Wie hoch fällt die Spielzeit von Visions of Mana aus? Wie viele Kapitel umfasst die Geschichte des JRPGs? Wir schlüsseln hier die Länge des Spiels für euch im Detail auf.

Spielzeit der Hauptgeschichte von Visions of Mana

Wie es sich für ein JRPG gehört, wird die Geschichte von Visions of Mana sehr detailreich erzählt. Überspringt ihr die teils aufwendigen Zwischensequenzen nicht, erhöht sich die Spielzeit automatisch um ein paar Stunden.



Generell könnt ihr mit einer Spielzeit von 25 bis 30 Stunden rechnen, wenn ihr euch strikt an die Haupt-Quests haltet. Das bedeutet, zielstrebig von Mission zu Mission zu laufen, ohne großartig vom Weg abzukommen.

Spielzeit inklusive Nebenquests und Extras

Abseits der Geschichte hat Visions of Mana einige Extras zu bieten. In vielen Gebieten gibt es unzählige Nebenquests, ihr könnt alle berüchtigten Gegner aufsuchen, die Herausforderung aller Geisterweiler annehmen oder die Ruinen erkunden.



Wollt ihr alle Inhalte des JRPGs genießen, könnt ihr mit ca. 50 bis 60 Spielstunden rechnen. Nach der Geschichte öffnen sich euch weitere Geheimnisse und Belohnungen, für die es zu spielen lohnt.

Frisst einiges an Spielstunden: Die Zwischensequenzen sind schön, aber auch sehr lang. (© Screenshot GIGA)

Alle Kapitel und „New Game Plus“

An dieser Stelle möchte ich nicht zu viel verraten, doch nach dem vermeintlich letzten 9. Kapitel dürft ihr euch auf ein weiteres Abenteuer freuen. Außerdem könnt ihr mit „Neues Spiel Plus“ die gesamte Geschichte von Visions of Mana ein weiteres Mal auf einem neuen und noch höheren Schwierigkeitsgrad durchspielen.



Den Trophäen und Erfolgen könnt ihr entnehmen, dass es neun Kapitel (plus das geheime 10. Kapitel nach Abschluss der Story) gibt. Die Länge von Visions of Mana könnt ihr sogar noch etwas mehr auskosten, wenn ihr euch der zusätzlichen Herausforderungen von Errungenschaften widmet.

Visions of Mana ist mit dieser Anzahl an Spielstunden definitiv sein Geld wert. Wie gut uns das JRPG im Detail gefallen hat, könnt ihr im verlinkten Test oben nachlesen.