Visions of Mana: Gelbe Leiste erklärt und wie ihr sie effektiv füllt

Einige Infoboxen in Visions of Mana werden zu ungünstigen Zeitpunkten eingeblendet und gehen quasi unter. Ihr habt die gelbe Leiste entdeckt und fragt euch nun, welchen Zweck sie erfüllt? Hier erhaltet ihr alle wichtigen Antworten dazu.

Das zeigt die gelbe Leiste in Visions of Mana

Während des Spielverlaufs von Visions of Mana wird früher oder später eine gelbe Leiste auftauchen, die vertikal links neben den Avataren eurer Gruppe verläuft. Diese gelbe Leiste wird auch als Mana-Leiste bezeichnet und ist für die „Elementare Entfesselung“ zuständig.



Bei gefüllter Mana-Leiste könnt ihr R2 bzw. RT gedrückt halten und die wahre Macht der ausgerüsteten Geisterreliquien entfachen. Obendrein wird die Stärke von Magie und Techniken im entsprechenden Element erhöht und ihre Wirkzeit verkürzt.

Die gefüllte Mana-Leiste sorgt für eine mächtige elementare Entfesselung im Kampf. (© Screenshot GIGA)

Ein Beispiel: Mit der ausgerüsteten Magie des Holzes stellt ihr mit einem einmaligen Drücken von R2 bzw. RT einen Zweig auf, der euch und Verbündete in einem kleinen Radius heilt. Ist die gelbe Leiste komplett gefüllt und ihr haltet R2 bzw. RT länger gedrückt, weitet sich dieser heilende Radius auf das gesamte Schlachtfeld aus.

Die gelbe Leiste füllen

Nun wisst ihr, dass die „Elementare Entfesselung“ ein durchaus starkes Werkzeug in Kämpfen sein kann. Doch, wie füllt sich die Mana-Leiste effektiv auf? Auch das könnt ihr beeinflussen.



Die gelbe Leiste füllt sich mithilfe von Mana-Partikeln. Diese wiederum entstehen im Kampf, wenn ihr wiederholt Geisterreliquien mit R2 bzw. RT einsetzt. Weiß-leuchtende Partikel fliegen automatisch auf euch zu, ihr müsst sie nicht gezielt einsammeln.

Diese leuchtenden Partikel schweben auf euch zu und füllen die gelbe Leiste. (© Screenshot GIGA)

Um die Mana-Leiste schneller und effektiver zu füllen, solltet ihr also die ausgerüstete Geisterreliquie immer dann einsetzen, wenn sie verfügbar ist. Habt ein Auge auf den Timer, der rechts neben der TP- und MP-Anzeige dargestellt ist.



Die Geisterreliquien sind ohnehin sehr stark, weshalb ihr sie in jeder Begegnung mit Feinden aktivieren solltet. So wird dann auch die gelbe Leiste gefüllt und ihr profitiert häufiger von der Kraft der elementaren Entfesselung.