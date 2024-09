Visions of Mana: Gruppe ändern und Tipps für das beste Team

Wir verraten euch hier, wie ihr in Visions of Mana die Gruppe ändern könnt und liefern euch obendrein Tipps für eine starke Zusammenstellung an Charakteren.

Aktive Charaktere tauschen und Gruppe ändern

Während des Spielverlaufs von Visions of Mana schließen sich insgesamt fünf spielbare Charaktere eurer Gruppe an. Dabei könnt ihr nicht nur den von euch gesteuerten Helden austauschen, sondern auch zwei weitere Charaktere bestimmen, die euch im Kampf unterstützen.



Wollt ihr die Gruppe ändern, öffnet ihr das Menü (Options- oder Menü-Taste) und drückt mit dem Steuerkreuz nach unten oder oben – die Option nennt sich „Aufstellung“.

Nur in Kampfgebieten könnt ihr die Gruppe ändern. Verschiebt die gewünschten Charaktere hin und her. (© Screenshot GIGA)

Wählt nun einen beliebigen Charakter aus und schiebt ihn auf die Position, die er einnehmen soll. Ihr steuert aktiv den „Spieler“-Helden, während sich die Charaktere in der „Gruppe“ dem Kampf anschließen. Die beiden äußeren Haudegen werden euch weder begleiten noch auf dem Schlachtfeld unterstützen.

Wann ihr die Gruppe nicht ändern könnt

Wenn ihr die Gruppe ändern wollt, ist euch sicherlich bereits aufgefallen, dass ihr dies nicht immer bzw. überall tun könnt – es gibt einige Einschränkungen. So könnt ihr die aktiven Mitglieder eures Teams nicht verändern, wenn ihr euch in einem Dorf, einer Stadt oder anderen wichtigen Siedlungen befindet.



Wo der Charakter-Tausch nicht möglich ist, wird übrigens immer Val automatisch als aktiver Charakter ausgewählt. Sobald ihr aber in Gebiete reist, wo Kämpfe ausgetragen werden, könnt ihr die Aufstellung wie oben beschrieben anpassen und so die Gruppe ändern.

In Siedlungen wie dieser ist es nicht möglich, die Gruppenzusammenstellung zu ändern. (© Screenshot GIGA)

Charaktere während des Kampfes wechseln

Der aktive Spieler-Charakter ist deshalb nicht sonderlich von Bedeutung, weil ihr die Helden auch während eines Kampfes schnell wechseln könnt. Dafür drückt ihr ebenfalls mit dem Steuerkreuz nach oben oder unten. Mit kurzer Verzögerung wird dann zum nächsten Charakter gewechselt.



Sollte der von euch gesteuerte Haudegen im Kampf fallen, wird automatisch gewechselt.

Tipps für das beste Team

Jeder der fünf Charaktere ist besonders geschult in einer Art des Kampfes. Das seht ihr unter anderem an ausgeprägten Stats. Val und Morley teilen besonders viel Schaden im Nahkampf aus, während Palmina eher Magie aus sicherer Entfernung einsetzt.



Carina und Julei solltet ihr für das potenziell beste Team aber auch nicht außer Acht lassen, diese nehmen nämlich eine unterstützende Rolle ein und können Verbündete verstärken oder heilen. Welches ist nun das beste Team in Visions of Mana?

Schaden im Nahkampf, Magie und Unterstützung – das beste Team in Visions of Mana? (© Screenshot GIGA)

Prinzipiell würde ich folgende Gruppenzusammenstellung empfehlen: