Hogwarts Legacy: Rowlands Karte folgen und Zauberstab finden

Der Onkel eurer Mitschülerin ist einfach verschwunden und ihr sollt ihn finden. Ein Glück hat dieser eine Karte für euch zurückgelassen – allerdings ist diese gar nicht so einfach zu lesen. Wie ihr Rowlands Karte folgt und wo sein Zauberstab versteckt ist, verraten wir euch hier.

Anzeige

Rowland Oakes ist wie in Luft aufgelöst und ihr seid dazu angehalten, seinen Spuren zu folgen. Die Nebenaufgabe „Die Geschichte von Rowland Oakes“ könnt ihr starten, nachdem ihr die Quest „Der mondbesessene Hausmeister“ beendet habt. Das bedeutet ihr müsst die dritte Stufe von Alohomora lernen und herausfinden, wer sich hinter den Demiguise-Statuen versteckt.



Auch müsst ihr der Hauptquest soweit folgen, bis ihr Depulso gelernt habt. Danach müsst ihr nur noch den Helm von Urtkot finden, und euch steht der Aufgabe nichts mehr im Wege.



Um die Aufgabe zu starten, müsst ihr in den Verwandlungshof gehen und mit Adelaide sprechen. Sie befindet sich nicht weit von dem Brunnen in der Mitte.

Adelaide macht sich große Sorgen um Onkel Rowland. (© Screenshot GIGA)

Das Zeltlager von Rowland Oakes finden

Der erste Stopp auf eurer Reise führt euch zu dem verlassenen Zeltlager von Adelaides Onkel. Das Lager befindet sich nördlich von Hogwarts. Mit diesen Flohflammen könnt ihr aber recht nah an euer Ziel kommen:

Verbotener Wald

Region nördlich von Hogwarts

Anzeige

Von dort müsst ihr nicht weit laufen – oder fliegen – um das mit Kobolden infizierte Lager zu finden. Ihr könnt euch entweder an den Kobolden vorbeischleichen oder den Zauberstab zücken und die unerwünschten Gäste beseitigen.

Anzeige

Wir haben uns dafür entschieden, den Kobolden den Garaus zu machen. (© Screenshot GIGA)

Egal wie ihr euch entscheidet, ihr müsst zu dem großen Zelt gehen. Hier findet ihr Rowlands Karte, sowie sein Tagebuch. Öffnet die Karte in eurem Inventar und ihr werdet euer nächstes Ziel entdecken.

Hogwarts Legacy: Rowlands Karte folgen

Ein kurzer Blick auf die Weltkarte und ihr erkennt den Fluss, der auch auf Rowlands Karte zu sehen ist. Folgt dem Fluss nach Südwesten. Habt ihr die Gegend bereits etwas erkundet, solltet ihr die Flohflammen wieder nutzen können: reist dafür zu dem Punkt „Ruinen von Korrow“.

Die Ruinen von Korrow befinden sich am Ende des Flusses. (© Screenshot GIGA)

Hier befindet sich ein Banditenschloss, welches von den Kobolden besetzt wurde. Ihr habt wieder die Möglichkeit, euch entweder unbemerkt durch das Schloss zu schleichen, oder den Kobolden den Garaus zu machen. Innen angekommen müsst ihr eine Leiter hinauf klettern und durch ein Gittertor gehen, um in das innere der Ruinen von Korrow zu gelangen.



In den Tiefen der Ruinen angekommen, steht ihr schon bald vor der Tür, hinter der Rowland gefangen gehalten wird. Diesem fehlt aber der Zauberstab, den ihr natürlich finden sollt.

Anzeige

Rowlands Zauberstab finden

Geht zurück zu der großen, eisernen Kesseltür. Lauft von dort aus die Treppen hinauf, bis ihr den großen Ofen findet. Nutzt Incendio und heizt diesen ordentlich ein. Jetzt hat sich die Kesseltür für euch geöffnet und ihr könnt in den nächsten Bereich fortschreiten.

Nutzt einen Feuer-basierten Zauberspruch, um den Kessel in die Gänge zu bringen. (© Screenshot GIGA)

Lauft runter und geht in den Raum hinein. Aber Achtung: Der Anführer der Bande ist ebenfalls da. Ihr werdet gegen ihn und die anderen Kobolde kämpfen müssen, bevor ihr Rowlands Zauberstab von dem Tisch nehmen könnt.



Habt ihr dies getan, begebt ihr euch einfach zurück zu Onkel Rowland und überreicht diesem sein Zauberstab. Damit habt ihr die Quest für Adelaide erfolgreich beendet.

Anzeige

Euer Wissen ist gefragt! Wie gut kennt ihr euch über die Schule für Hexerei und Zauberei aus?

Hogwarts-Quiz: Testet euer Wissen über die Zauberschule

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.