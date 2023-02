In Hogwarts Legacy könnt ihr Demiguise-Statuen finden und einsammeln, sie gehören zu den Sammelobjekten des Spiels. Außerdem benötigt ihr sie, um die Trophäe „Demiguise-Drama“ freizuschalten und um verschlossene Türen zu öffnen. Im Folgenden verraten wir euch alle Fundorte der Statuen.

Alle Demiguise-Statuen - Voraussetzungen

Um die Demiguise-Statuen einsammlen zu können, müsst ihr zuerst gewisse Voraussetzungen erfüllen. Als erstes müsst ihr die 25. Hauptmission „Der mondbesessene Hausmeister“ abschließen, dort erfahrt ihr von den Statuen.

Danach müsst ihr die Nebenmissionen „Der Mann hinter den Monden“ starten. Während der Hauptmission erhaltet ihr die ersten 3 Demiguise-Statuen automatisch. Nach dem ihr die ersten beiden Schritte absolviert habt, könnt ihr euch auf die Suche nach den restlichen Statuen machen.

Demiguise-Drama - alle Fundorte der Statuen

Insgesamt gibt es 33 Demiguise-Statuen in Hogwarts Legacy. Ihr benötigt sie auch, um alle Trophäen und Erfolge freizuschalten.

Außerdem erlernt ihr durch die Demiguise-Statuen verschlossene Türen und Schlösser zu öffnen, da ihr durch den Hausmeister den Zauber „Alohomora“ auf Stufe 1 erlernt. Um den Zauber auf Stufe 2 aufzuwerten, müsst ihr ihm 9 weitere Statuen bringen. Um den Zauber auf Stufe 3 hochzuleveln, müsst ihr ihm erneut 13 Demiguise-Statuen bringen. Dadurch habt ihr 22 der insgesamt 33 Statuen. Daraufhin könnt ihr nun Schlösser auf Stufe 3 öffnen.

Ihr könnt die Statuen nur während der Nacht einsammeln. Um die Tageszeit zu ändern, müsst ihr die Map öffnen und R3/RS (PS/Xbox) drücken. Am Tag könnt ihr die Demiguise-Statuen zwar sehen, da sie weiterhin spawnen, aber nicht einsammeln. Wie gesagt, das funktioniert nur während der Nacht.

Das folgende Video von YouTuber PowerPyx zeigt euch alle Fundorte der Demiguise-Statuen. Die Reihenfolge ist so angelegt, dass ihr zuerst alle Statuen, die entweder frei zugänglich oder hinter einem Schloss Stufe 1 liegen, einsammelt. Daraufhin kommen die Statuen, die sich hinter Schlösser der Stufe 2 und danach der Stufe 3 befinden.

Im Gegensatz zu anderen Sammelobjekten werden die Demiguise-Statuen nicht auf der Map angezeigt, darum sind sie auch so schwer zu finden. Falls ihr trotzdem wissen wollt, wie viele ihr bereits habt, könnt ihr die Karte öffnen. Zoomt nun so weit raus, dass ihr die Regionen seht. Daraufhin könnt ihr den Tracker pro Region in eurer rechten oberen Ecke anschauen.

In Hogwarts selbst könnt ihr auf die Flaggen klicken, dort seht ihr dann, wie viele ihr in dem jeweiligen Bereich besitzt. Außerdem könnt ihr noch im PlayStation-Trophäen-Menü nachverfolgen, wie viele Statuen ihr bereits gesammelt habt.