Hogwarts Legacy: Koboldsteine für Zenobia finden

In Hogwarts Legacy erhaltet ihr von Zenobia die Aufgabe, Koboldsteine zu finden. Damit startet die Quest „Jede Menge Koboldsteine“. Insgesamt gibt es sechs Koboldsteine, die ihr finden müsst und wir führen euch zu allen Fundorten.

Zenobia trefft ihr im Rahmen der Hauptmission auf eurem Weg zu Professor Hecat, nachdem ihr zum ersten Mal von Hogsmeade nach Hogwarts zurückgekehrt seid. Sie steht neben einer Treppe an eine Wand gelehnt. Sprecht ihr sie an, wird sie euch von ihren Koboldsteinen erzählen und euch bitten, sie zu holen. Insbesondere der Fundort des zweiten Koboldsteins kann etwas verwirren. Wichtig: Ihr braucht keinen Besen, um diese Quest abzuschließen.

Zenobias Koboldstein Nr. 1

Nachdem ihr die Mission von Zenobia angenommen habt, sollte sie automatisch in eurer Auftragsübersicht ausgewählt sein. Der Wegmarker führt euch direkt zum Verwandlungshof, wo ihr den ersten der Koboldsteine finden werdet. Schaut oben auf dem Dach nach und verwendet Accio, um den Koboldstein an euch heranzuziehen.

Den ersten Koboldstein findet ihr auf dem Verwandlungshof, oben auf dem Dach (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Zenobias Koboldstein Nr. 2

Folgt dem Wegmarker weiter bis ihr bei dem Schnellreisepunkt „Unterrichtsraum: Wahrsagen“ angekommen seid. Es sieht so aus, als würde euch der Zeiger noch höher schicken wollen. Das täuscht nur. Geht rechts in den Raum neben des Schnellreisepunkts und schaut euch um. Auf den Balken entdeckt ihr den zweiten Koboldstein, den ihr wieder mit Accio an euch heranziehen könnt.

Den zweiten Koboldstein findet ihr auf dem Weg zum Turm der Wahrsagerin (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Zenobias Koboldstein Nr. 3

Folgt dem Marker und geht weiter die Treppe hoch zum Turm. Wenn ihr die Leiter seht, dann seid ihr richtig. Geht nicht die Leiter hoch, sondern schaut zur Decke. Oben hängt ein Kronleuchter und auf ihm drauf findet ihr die dritte Koboldkugel. Ihr könnt sie sogar ganz einfach aufheben, wenn ihr nah genug am Kronleuchter steht.

Den dritten Koboldstein findet ihr auf dem Kronleuchter (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Zenobias Koboldstein Nr. 4

Folgt dem Wegmarker, bis er euch zur Flohflamme Ravenclaw-Turm leitet. Sobald ihr den Schnellreisepunkt aufdeckt, solltet ihr stehenbleiben und euch umschauen. In der Halle, oben an der Säule des Bogens, seht ihr schon die vierte Kugel blau leuchten. Auch hier könnt ihr einfach Accio benutzen, um sie an euch heranzuziehen.

Die vierte Koboldkugel findet ihr im Ravenclaw-Turm (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Zenobias Koboldstein Nr. 5

Weiter führt euch der Marker zum Turm der großen Treppe. Oben angekommen müsst ihr euch in dem Rundgang gut umschauen. Über dem Durchgang links, der euch aus dem Raum führt, hängt der fünfte Koboldstein auf dem Bogen. Auch hier könnt ihr schon aus der Entfernung auf dem Bild oben Accio benutzen, um die Kugel an euch heranzuziehen.

Den fünften Koboldstein findet ihr im Turm der großen Treppe (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Zenobias Koboldstein Nr. 6

Direkt im Inneren des Gangs im Turm der großen Treppe befindet sich der Trophäenraum. Geht hinein und schaut oben auf den Schränken nach. Auf einem davon liegt der sechste und letzte Koboldstein.

Die sechste Kugel der Kobolde findet ihr im Trophäenraum (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Quest abschließen und Belohnung abholen

Nachdem ihr alle sechs Koboldsteine eingesammelt habt, bringt sie zurück zu Zenobia. Beendet noch das Gespräch nach euren Wünschen und schon habt ihr den Zauberstabgriff „Kugel – Violett“ als Belohnung bekommen. Das folgende Bild zeigt euch, wie der Griff aussieht. So könnt ihr einschätzen, ob sich die Mühe lohnt.

Ob euch der Griff gefällt oder nicht, er ist die Belohnung für den Abschluss von Zenobias Quest – neben der Erfahrung natürlich (Bildquelle: Screenshot GIGA)

