Bei Star Wars geklaut: In einer Szene wird Harry Potter zum Dieb

Star Wars und Harry Potter haben eigentlich nicht viel miteinander zu tun. In einer Szene gibt es aber eine unerwartete Gemeinsamkeit. Die Kammer des Schreckens benutzt die gleiche Musik wie Angriff der Klonkrieger.

Musik aus Star Wars plötzlich in Harry Potter?

Sowohl in Harry Potter und die Kammer des Schreckens als auch in Star Wars: Angriff der Klonkrieger gibt es eine halsbrecherische Verfolgungsjagd. Während Harry und Malfoy dem goldenen Schnatz hinterherjagen, verfolgen Anakin und Obi Wan die Attentäterin Zam Wesell. Trotz der unterschiedlichen Fortbewegungsmittel haben beide Szenen eine überraschende Gemeinsamkeit: Sie nutzen die gleiche Musik.

Ihr müsst zwar etwas die Ohren spitzen, aber tatsächlich werden die Flüge von Besen und Speeder mit sehr ähnlichen Klängen unterlegt. Besonders auffällig sind hier zwei Stellen. In der Ersten ist Obi Wan gerade aus dem Fenster gesprungen, um Zam Wesells Droiden zu schnappen. In der Zweiten taucht Harry gerade in das Gerüst des Stadions ab. Wir haben euch beide Szenen unten verlinkt:

Obi Wan springt aus dem Fenster. Hört bei Minute 0:26 genau hin:

Harry verfolgt den Schnatz. Vergleich die Musik bei Minute 0:20 mit der aus Star Wars:

Warum benutzt Harry Potter Star-Wars-Musik?

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wie ist das gleiche Musikstück in Harry Potter und Star Wars gelandet? Es dürfte sich ziemlich sicher um keinen Fall von hinterhältigem Diebstahl handeln. Immerhin ist der zuständige Komponist für beide Filme niemand Geringeres als der legendäre John Williams.

Eine offizielle Erklärung für das doppelte Musikstück gibt es nicht. Vielleicht ist es ein Easter Egg oder vielleicht auch nur ein einfaches Missgeschick. Williams war im Jahr 2002, in dem erst Star Wars: Angriff der Klonkrieger und dann Harry Potter und die Kammer des Schreckens erschienen sind, außerdem sehr beschäftigt. Er war auch für die Musik von Minority Report und Catch Me If You Can zuständig.

Vielleicht wurde also einfach ein kurzer Abschnitt aus der Star-Wars-Musik wiederverwertet, um Zeit zu sparen. Die Musik ist immerhin nicht komplett kopiert worden, sondern beinhaltet nur einige gleiche Leitmotive. Letztendlich lässt sich darüber nur spekulieren. Egal ob für Zauberer oder für Jedi, Williams’ Musik passt perfekt in beide Filme.