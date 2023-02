In Hogwarts Legacy könnt ihr nicht nur eine magische Welt erkunden, sondern natürlich auch Trophäen freischalten. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr die 100 % und die Platin-Trophäe erreicht.

Leitfaden & Roadmap für alle Trophäen in Hogwarts Legacy

Insgesamt könnt ihr in Hogwarts Legacy 46 Trophäen (1x Platin, 2x Gold, 15x Silber, 28x Bronze) beziehungsweise 45 Erfolge (1.000 Gamerscore) freischalten.

Spielzeit für 100 %: 60 - 80 Stunden.

60 - 80 Stunden. Benötigter Schwierigkeitsgrad: Ist nicht relevant, ihr könnt alles auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spielen.

Ist nicht relevant, ihr könnt alles auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spielen. Benötigte Spieldurchläufe: 1 vollständiger Durchlauf und 3 weitere Male die ersten 2-3 Stunden des Spiels.

1 vollständiger Durchlauf und 3 weitere Male die ersten 2-3 Stunden des Spiels. Verbuggte Trophäen: 0

0 Verpassbare Trophäen/Erfolge: 4 - „Ein Hoch auf Toast“, „In der Aurorenschule“, „Ein Gryffindor unter Gräbern“ und „Die weise Eule“ (dazu unten mehr)

4 - „Ein Hoch auf Toast“, „In der Aurorenschule“, „Ein Gryffindor unter Gräbern“ und „Die weise Eule“ (dazu unten mehr) Online Trophäen: 0

Roadmap zu 100 %

Schritt 1: Story durchspielen und Alte Magie gegen jeden Gegner im Spiel benutzen.

Story durchspielen und Alte Magie gegen jeden Gegner im Spiel benutzen. Schritt 2: Schaltet alle euch noch fehlenden Zauber frei und alle Nebenmissionen abschließen.

Schaltet alle euch noch fehlenden Zauber frei und alle Nebenmissionen abschließen. Schritt 3: Sammelobjekte einsammeln. Ihr braucht euch vorher hierzu keine Gedanken machen, da viele Sammelobjekte erst später im Spiel erreichbar sind.

Sammelobjekte einsammeln. Ihr braucht euch vorher hierzu keine Gedanken machen, da viele Sammelobjekte erst später im Spiel erreichbar sind. Schritt 4: Nachdem ihr die ersten drei Schritte absolviert habt, müsst ihr die ersten 2-3 Stunden drei Mal erneut spielen. Hierfür wählt ihr am Anfang die euch noch fehlenden Häuser aus (dazu unten mehr).

Trophäen-Triumph

Freischaltung: Hol dir alle anderen Trophäen

Trophäe: Platin

Von der sortierenden Sorte

Freischaltung: Schließe die Einleitung und die Einführungsfeier ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Ein Hoch auf Toast

Freischaltung: Finde die Kartenkammer als Slytherin

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Hierfür müsst ihr im Prolog das Haus Slytherin wählen. Führt nun die Hauptstory so weit fort, sodass ihr die Kartenkammer entdeckt, dann schaltet sich die Trophäe automatisch frei. Das passiert nach circa 2-3 Spielstunden. Mit Dreieck könnt ihr Dialoge und Filmsequenzen überspringen, dadurch geht es etwas schneller .

In der Aurorenschule

Freischaltung: Finde die Kartenkammer als Hufflepuff

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Hierfür müsst ihr im Prolog das Haus Hufflepuff wählen. Führt nun die Hauptstory so weit fort, sodass ihr die Kartenkammer entdeckt, dann schaltet sich die Trophäe automatisch frei. Das passiert nach circa 2-3 Spielstunden. Mit Dreieck könnt ihr Dialoge und Filmsequenzen überspringen, dadurch geht es etwas schneller.

Ein Gryffindor unter Gräbern

Freischaltung: Finde die Kartenkammer als Gryffindor

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Hierfür müsst ihr im Prolog das Haus Gryffindor wählen. Führt nun die Hauptstory so weit fort, sodass ihr die Kartenkammer entdeckt, dann schaltet sich die Trophäe automatisch frei. Das passiert nach circa 2-3 Spielstunden. Mit Dreieck könnt ihr Dialoge und Filmsequenzen überspringen, dadurch geht es etwas schneller.

Die weise Eule

Freischaltung: Finde die Kartenkammer als Ravenclaw

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Hierfür müsst ihr im Prolog das Haus Ravenclaw wählen. Führt nun die Hauptstory so weit fort, sodass ihr die Kartenkammer entdeckt, dann schaltet sich die Trophäe automatisch frei. Das passiert nach circa 2-3 Spielstunden. Mit Dreieck könnt ihr Dialoge und Filmsequenzen überspringen, dadurch geht es etwas schneller.

Erstklassig

Freischaltung: Besuche deine erste Unterrichtsstunde

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Troll gemacht

Freischaltung: Überlebe den Trollangriff auf Hogsmeade

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Hut ab vor dem Hüter

Freischaltung: Triff Charles Rockwood in der Kartenkammer

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Auferstanden aus der Asche

Freischaltung: Rette den Phönix

Trophäe: Silber

Gamerscore: 15 G

Graphorn-Gerangel

Freischaltung: Bändige den Lord der Küste

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

In Erinnerung schwelgen

Freischaltung: Sie dir alle Denkarium-Erinnerungen an

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 20 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Heldenhaft mit Heiligtum

Freischaltung: Nutze ein Heiligtum des Todes

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 20 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Stolz von Hogwarts

Freischaltung: Besiege Ranrok

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Die Suche nach Wissen

Freischaltung: Gewinne den Hauspokal

Trophäe: Gold

Gamerscore: 70 G

Nach der Hauptstory schaltet ihr zwei weitere Hauptmissionen frei. Für den Hauspokal müsst ihr Level 34 sein. Wenn ihr die beiden Hauptmissionen abschließt, erhaltet ihr die Trophäe.

Die Gazelle der Vergeltung

Freischaltung: Schließe die Beziehungsgeschichte von Natsai Onai ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Die Drachenverteidigung

Freischaltung: Rette einen Drachen

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Tierisch gute Freunde

Freischaltung: Schließe die Beziehungsgeschichte von Poppy Sweeting ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Sallows Grab

Freischaltung: Schließe die Beziehungsgeschichte von Sebastian Sallow ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Fliegen und siegen

Freischaltung: Schlage die Zeit von Imelda in allen Besenrennen

Trophäe: Silber

Gamerscore: 40 G

Die Besenrennen werden durch den Nebenauftrag „Flugprüfung“ freigeschalten, nach der „Besenstunde“ (Hauptmission). Danach werden nach und nach weitere Besenrennen freigeschaltet, jedes Mal, wenn ihr euren Besen aufrüstet. Die Nebenaufgaben könnt ihr im Menü markieren und dadurch leichter verfolgen.

Barmherziger Samariter

Freischaltung: Schließe alle Nebenaufträge ab

Trophäe: Silber

Gamerscore: 40 G

Insgesamt gibt es 57 Nebenmissionen und 12 Aufgaben. Ihr könnt keine Mission verpassen, sie werden nach und nach während der Geschichte freischalten.

Herausforderung angenommen

Freischaltung: Schließe alle Stufen einer Herausforderung ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Sammlerausgabe

Freischaltung: Schließe alle Sammlungen ab

Trophäe: Silber

Gamerscore: 40 G

Ein Näschen für Magie

Freischaltung: Nutze die Alte Magie zum ersten Mal

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Sobald ihr die Alte Magie in der Hauptstory des Spiels freischaltet, seht ihr öfters über Gegnern die Aufforderung „R1+L1“ beziehungsweise „RB+LB“. Wenn das geschieht, müsst ihr nur die beiden Tasten drücken und die Trophäe gehört euch.

Das Weben geht weiter

Freischaltung: Verbessere einen Ausrüstungsgegenstand

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Die Wurzel allen Übels

Freischaltung: Betäube zehn unterschiedliche Gegner mit einer Alraune

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Alraunen werden durch den Kauf von Alraunensamen in „Wasserwegerich und Knollenblätterpilz“ (im Norden von Hogsmeade) freischalten. Sobald ihr Pflanzen züchten könnt, was während der Story automatisch freigeschalten wird, könnt ihr daraufhin die Alraunen selbst craften. Im Kampf müsst ihr sie dann mit L1/LB (PS/Xbox) benutzen und 10 unterschiedliche Gegner im Laufe des Spiels damit betäuben.

Aus zwei mach mehr

Freischaltung: Züchte jede Art von Tierwesen

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Viele Trank für die Blumen

Freischaltung: Braue jede Art von Zaubertrank

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Stumpf und Stiel

Freischaltung: Züchte jede Art von Pflanze

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Aller guten Dinge sind drei

Freischaltung: Verbessere einen Ausrüstungsgegenstand drei Mal

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Während der Hauptstory erlernt ihr, wie ihr Ausrüstungsgegenstände verbessert. Ausrüstungsgegenstände mit der Farbe Grün, könnt ihr nicht verbessern. Die Materialien für die zweite Verbesserung werden euch ebenfalls Spiel angezeigt. Besorgt sie und verbessert euer Equipment. Für die dritte Verbesserung benötigt ihr Material von legendären Bestien, beispielsweise einem Hippogreif, die ihr automatisch in der Story freischaltet. Wenn ihr euch im Raum der Wünsche befindet, müsst ihr euer Reittier herbeirufen und es striegeln und füttern. Daraufhin erhaltet ihr die benötigten Materialien.

Gekonnt verprasst

Freischaltung: Gib 5 Talentpunkte aus

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Siehe „Clever investiert“.

Clever investiert

Freischaltung: Gib alle Talentpunkte aus

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Hierfür müsst ihr Level 40 erreichen. Durch die Stufenaufstiege erhaltet ihr Talentpunkte. Gebt alle aus und die Trophäe gehört euch.

Schöne Aussicht

Freischaltung: Erreiche den höchsten Punkt des Schlosses, das obere Studierzimmer des Schulleiters

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Milchshake

Freischaltung: Nutze Flipendo zehnmal - um eine Kuh oder mehrere umzuwerfen

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Flipendo erhaltet ihr durch den Nebenauftrag „Professor Garlicks Aufgabe 2“. Sobald ihr den Zauber besitzt, müsst ihr in der Open World eine Kuh finden und sie mit Flipendo 10 Mal umwerfen. Ihr erkennt die Kühe in Hogwarts Legacy an einem braunen Fell, sie besitzen ebenfalls Hörner. Sie spawnen beispielsweise im Osten von Hogsmeade Valley.

Wir zeigen euch den Fundort im folgenden Bild:

Hier findet ihr Kühe, um die Trophäe Milchshake freizuschalten. (Bildquelle: GIGA)

Flohdernde Flammen

Freischaltung: Schalte alle Flohflammen frei

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Folge den Schmetterlingen

Freischaltung: Folge Schmetterlingen zu einem Schatz

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch durch den Nebenauftrag „Folge den Schmetterlingen“. Die Mission könnt ihr in Hogsmeade bekommen, nachdem ihr die Kammer entdeckt habt. Alternativ findet ihr in der Open World auch Schätze, zu denen euch Schmetterlinge führen. Sie sind auf der Karte mit einem Schmetterlings-Symbol markiert.

Stell dich den Herausforderungen

Freischaltung: Besiege Gegner in allen Kampfarenen

Trophäe: Silber

Gamerscore: 40 G

Für alle Kampfarenen haben wir für euch einen separaten Guide angefertigt. Klickt einfach auf den beigebügten Link, um alle Informationen zu erhalten.

Bei Merlins Bart!

Freischaltung: Schließe alle Prüfungen Merlins ab

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Unerschrocken auf Entdeckungstour

Freischaltung: Entdecke alle Kerker in Hügelgräbern

Trophäe: Silber

Gamerscore: 15 G

Die Küste kosten

Freischaltung: Besuche die Poidsear-Küste

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Demiguise-Drama

Freischaltung: Finde alle Demiguise-Statuen

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Der Zweck heiligt den Hinterhalt

Freischaltung: Besiege insgesamt fünfzig Gegner mit Petrificus Totalus

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Die benötigten Zauber (Desillusionierung und Petrificus Totalus) für die Trophäe erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story. Sobald ihr sie habt, müsst ihr euch Desillusionierung unsichtbar machen, euch hinter einen Gegner begeben und Viereck/X (PS/Xbox) drücken, dadurch setzt ihr dann Petrificus Totalus ein. Macht dies insgesamt 50 Mal.

Eins nach dem anderen

Freischaltung: Erreiche eine Kombo von 100

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 20 G

Am besten könnt ihr die Trophäe in einer Kampfarena absolvieren, allerdings funktioniert es auch gegen starke Gegner, die sich über eurem Level befinden. Greift immer nur mit R2 an und weicht den Angriffen aus oder blockt sie, bis ihr eine Kombo von 100 habt. Sobald ihr Schaden erleidet, setzt sich die Kombo zurück auf 0.

Endschlag gut, alles gut

Freischaltung: Nutze Alte Magie gegen jeden Gegner im Spiel

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Alte Magie schaltet ihr automatisch in der Story frei. Ihr benutzt sie, wenn ihr L1+R1/LB+RB (PS/Xbox) drückt, wenn die Aufforderung über einen Gegner erscheint. Die Leiste für die Alte Magie seht ihr in Blau in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Nach einer Kombo von 10 lassen Gegner blaue Orbs fallen. Sammelt sie ein, um die Leiste schneller zu füllen.

Es gibt zwar 69 Gegnerarten, allerdings sind die besonderen Formen von Gegner nicht notwendig, um die Trophäe zu erhalten. Insgesamt müsst ihr die Alte Magie bei 34 unterschiedlichen Feinden anwenden. Achtet drauf, dass ihr im Verlauf der Story so viel wie möglich bereits abarbeitet. Die euch fehlenden Feinde könnt ihr im Menü nachschauen.

Meister der Zaubersprüche

Freischaltung: Lerne alle Zaubersprüche

Trophäe: Silber

Gamerscore: 40 G

Kein Zauberspruch ist verpassbar. Ihr erhaltet alle Zauber durch die Story des Spiels oder durch Nebenmissionen und Nebenaufgaben. Wenn ihr die 100% erreichen wollt, erhaltet ihr die Trophäe also automatisch. Insgesamt gibt es 34 Zaubersprüche. Achtet darauf, dass ihr die die Nebenmissionen von Sebastian die drei verbotenen Zauber lernt.

Stufe für Stufe zum Erfolg

Freischaltung: Erreiche Stufe 40

Trophäe: Gold

Gamerscore: 80 G

Levelt euch die Hauptmissionen und die Nebenmissionen auf. Wenn ihr am Ende noch nicht die Stufe 40 erreicht haben solltet, könnt ihr die restlichen XP in den Kampfarenen verdienen.