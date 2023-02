In Hogwarts Legacy könnt ihr unterschiedliche Pflanzen züchten und ernten. Sie benötigt ihr ebenfalls für das Achievement „Stumpf und Stiel“. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte der Samen für jede Art von Pflanze.

Hogwarts Legacy Facts

Alle Pflanzen & Samen mit Fundorten

Um Pflanzen zu säen und sie zu ernten, müsst ihr zuerst den Raum der Wünsche freischalten, danach steht euch die Option zur Verfügung.

Insgesamt gibt 8 Arten von Pflanzen die ihr wachsen und ernten könnt. Ihr müsst alle 8 Arten züchten, um das Achievement „Stumpf und Stiel“ zu erhalten, das natürlich wichtig für alle Trophäen und Erfolge ist. Keine Art von Pflanze ist verpassbar, ihr könnt sie auch nach der Story bekommen.

Je nach Art der Pflanze benötigt ihr jedoch eine unterschiedliche Topfgröße. Geht in Hodsmeade in das Geschäft „Wälzer und Schriftrollen“ und kauft euch die Zauberanweisung „Pflanztisch mit großem Topf“, sie kostet 1.000 Gold. Stellt sie danach in euren Raum der Wünsche auf, dann könnt ihr dort die Samen einpflanzen.

Alle Samen kosten 3.800 Gold. Insgesamt benötigt ihr also 4.800 Gold, um die Trophäe freizuschalten. Nachdem ihr die Samen habt, könnt ihr die Pflanzen so oft wie ihr wollt züchten. Anders als die Zaubertränke, benötigt ihr keine weiteren Zutaten.

Stumpf und Stiel - alle Fundorte der Pflanzen

Den ersten Samen mit dem Namen Diptam erhaltet ihr automatisch durch die 12. Hauptmission.

Malvenkraut, Knöterich, Schrumpelfeige und Flussgras bekommt ihr beim Laden „Die magische Rübe“. Die restlichen Samen mit den Namen chinesischer Kaukohl, Alraune und Venemosa Tentacula könnt ihr im Laden „Wasserwegerich und Knollenblätterpilz“ kaufen.

„Die magische Rübe“ findet ihr im Westen und „Wasserwegerich und Knollenblätterpilz“ im Norden von Hogsmeade. Sicherheitshalber markieren wir euch beide Läden auf der folgenden Karte:

Hier könnt ihr alle Samen für jede Art von Pflanze kaufen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sobald ihr die Samen besitzt, müsst ihr sie nur noch im Raum der Wünsche in den entsprechenden Topf pflanzen und abwarten. Das Wachsen einer Pflanze nimmt 10 bis 15 Minuten in Echtzeit in Anspruch. Wenn die Zeit abgelaufen ist, könnt ihr sie ernten. Macht es mit allen 8 Samen und das Achievement gehört euch.