In Hogwarts Legacy könnt ihr jede Menge Loot finden, da kann es schnell dazu kommen, dass euer Inventar voll ist. Viele Spieler stellen sich deswegen die Frage, ob die Ausrüstungsplätze erweitert werden könnt. Im Folgenden beantworten wir es euch und erklären euch, wie ihr euer Inventar vergrößert.

Ausrüstungsplätze sind voll - Inventar vergrößern in Hogwarts Legacy

Zu Beginn hat euer Inventar für eure Ausrüstungsgegenstände nur 20 Slots. Da das Spiel mit auffindbaren Equipment nicht spart, werdet ihr relativ schnell merken, dass euer Inventar sehr schnell voll ist.

Wenn ihr den Loot nicht zerstören wollt, müsst ihr ihn regelmäßig verkaufen, dass könnt ihr bei jedem Händler des Spiels vollziehen. Zum Glück könnt ihr euer Ausrüstungsplätze erweitern, um mehr Ausrüstungsgegenstände bei euch zu tragen.

Um euer Inventar zu vergrößern, müsst ihr die Prüfungen von Merlin abschließen. Sie sind in der gesamten Open World verteilt und gehören zu den Nebenaktivitäten des Spiels, ebenso wie die Kampfarenen oder die Türrätsel. Merlins Prüfungen benötigt ihr auch, wenn ihr alle Trophäen und Erfolge freischalten wollt. Wenn ihr in der Dunkelheit der Nacht Probleme haben solltet eine Prüfung zu identifizieren, könnt ihr übrigens die Tageszeit ändern.

Die erste Prüfung von Merlin werdet ihr automatisch während der Hauptstory abschließen. Danach könnt ihr sie in der Open World finden und absolvieren. Um eine Prüfung von Merlin zu starten, benötigt ihr immer Malvenkraut. Falls ihr davon nicht genug besitzen solltet, könnt ihr es in Hogsmeade kaufen. Die Prüfungen werden auf der Karte mit einem Blatt-Symbol angezeigt und sind in der Spielwelt an einer runden Steinplatte zu erkennen. Sobald ihr eine Prüfung mit Malvenkraut aktiviert, müsst ihr ein kleines Rätsel abschließen.

Daran erkennt ihr eine Prüfung von Merlin in der Open World. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wichtiger Hinweis: Um euer Inventar zum ersten Mal zu vergrößern, müsst ihr zwei Prüfungen von Merlin abschließen. Das Inventar wird nicht automatisch erweitert. Drückt die Options-Taste, geht unten auf „Herausforderungen“, dann auf „Erkundung“ und holt euch daraufhin die Belohnung in Form einer Inventarerweiterung ab. Wir zeigen es euch im folgenden Bild:

Holt euch die Inventarerweiterung im Menü ab. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Daraufhin müsst ihr 6 weitere Prüfungen von Merlin abschließen, um euer Inventar erneut zu vergrößern. Auch hier müsst ihr die Belohnung im Menü abholen. Je mehr Prüfungen von Merlin ihr abschließt, desto größer wird euer Inventar.