Alraunen und Venemosa Tentacula gehören zu den Zauberpflanzen in Hogwarts Legacy, die ihr effektiv im Kampf benutzen könnt und unter anderem für Professor Garlicks Aufgabe 1 beschaffen müsst. An dieser Stelle zeigen wir euch, wo ihr Alraunen bekommen oder die Samen dafür kaufen könnt und die mächtige Kampfpflanze Venemosa Tentacula findet.

Alraune finden und bekommen

Die berühmte kreischende Pflanze Alraune könnt ihr in Hogwarts Legacy zu eurem Vorteil einsetzen und im Kampf gegen Feinde einsetzen. Alraunen könnt ihr dabei entweder kaufen, die Samen dafür erwerben und selber anpflanzen oder sie gar einfach so in der Spielwelt finden.

Zunächst wollen wir euch einen Fundort für Alraunen verraten, der sich direkt nördlich von Hogwarts im verbotenen Wald befindet. Begebt euch einfach zur auf der unten markierten Stelle auf der Karte, um schnell drei Alraunen einzusacken.

Neben dieser Leiche am Wegesrand im verbotenen Wald nordwestlich von Hogsmeade stecken gleich drei Alraunen im Boden, die ihr euch schnappen könnt (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alraune kaufen oder Samen dafür kaufen

Am einfachsten ist es, Alraunen zu kaufen. Begebt euch dazu zum Laden „Wasserwegerich und Knollenblätterpilz“ ganz im Norden von Hogsmeade, dem Dorf nordöstlich von Hogwarts. In diesem Geschäft findet ihr alles, was ihr für Zauberpflanzen benötigt.

Im Laden „Wasserwegerich und Knollenblätterpilz“ könnt ihr alle Zauberpflanzen und Samen dafür kaufen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Unter der Kategorie „Kampfwerkzeuge“ könnt ihr je zwei Alraunen für 500 Goldstücke kaufen. Wenn euch Geld fehlt, empfehlen wir euch das Öffnen der Truhen und Kisten mit Augen, diese geben euch jeweils 500 Gold als Belohnung.

Es ist auf Dauer allerdings günstiger, wenn ihr euch die Samen für Alraunen kauft und sie selber anpflanzt. Dafür kauft ihr das entsprechende Samenpäckchen für 800 Gold. Alraunen müsst ihr an einem Pflanztisch mit kleinem Topf pflanzen und dann zehn Minuten warten, bis ihr sie pflücken könnt.

Einen Pflanztisch mit kleinem Topf werdet ihr automatisch im Rahmen der Hauptmissionen platzieren, nachdem ihr den Raum der Wünsche freigeschaltet habt. Ihr könnt aber auch schon vorher einen finden. Begebt euch dazu einfach zu den Gewächshäusern im Südosten von Hogwarts, dort steht auch einer.

Der früheste Pflanztisch mit kleinem Topf befindet sich in den Gewächshäusern von Hogwarts (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Venemosa Tentacula finden

Venemosa Tentacula ist eine weitere Zauberpflanze, die ihr im Laden „Wasserwegerich und Knollenblätterpilz“ kaufen könnt. Zwei Stück kosten euch 600 Goldstücke. Auch hier solltet ihr auf lange Sicht das entsprechende Samenpäckchen für 1.050 Goldstücke kaufen und sie selber anpflanzen.

Für Venemosa Tentacula benötigt ihr jedoch einen Pflanztisch mit großem Topf. Das Rezept für solch einen Pflanztisch müsst ihr für 1.000 Goldstücke beim Laden „Wälzer und Schriftrollen“ am südlichen Ortseingang von Hogsmeade kaufen. Platziert den Pflanztisch dann im Raum der Wünsche, um ihn zu nutzen. Das Anpflanzen einer Venemosa Tentacula benötigt 15 Minuten.

Professor Garlicks Aufgabe 1 abschließen

Habt ihr Alraunen und Venemosa Tentacula erworben, müsst ihr diese für Professor Garlicks Aufgabe 1 einfach nur einsetzen. Die Alraune müsst ihr dabei im Kampf benutzen, die Venemosa Tentacula könnt ihr an beliebiger Stelle nutzen. Ihr könnt beide Zauberpflanzen über das Werkzeugrad ausrüsten. Haltet dafür die L1/LB-Taste gedrückt und wählt sie dann mit dem Analogstick aus.

Drückt dann die L1/LB-Taste, um die Zauberpflanze einzusetzen. Habt ihr sie benutzt, könnt ihr an Professor Garlicks nächstem Unterricht teilnehmen. Als Belohnung lernt ihr den Zauberspruch „Wingardium Leviosa“.

