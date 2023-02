In Hogwarts Legacy gibt es neben der Hauptstory des Spiels auch viele Nebenaktivitäten. Darunter gehören auch die Kampfarenen, die ihr in der Open World finden und absolvieren könnt. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte, um die Trophäe „Stell dich den Herausforderungen“ freizuschalten.

Alle Kampfarenen - Fundorte

Insgesamt gibt es drei Kampfarenen in Hogwarts Legacy, eine davon gehört jedoch den Vorbesteller-Boni der Digital Deluxe Edition. Um die Trophäe „Stell dich den Herausforderungen“ freizuschalten, müsst ihr nur die regulären zwei Kampfarenen erfolgreich abschließen. Ihr könnt die Kampfarenen jederzeit in der Open World betreten, auch nach der Story, sie sind also nicht verpassbar.

Wenn ihr eine Kampfarena erreicht, müsst ihr erst einmal die umstehenden Vasen zerstören (R2/RT). Sobald ihr alle zerstört habt, könnt ihr in die Arena eintreten. Benutzt den Zauber Revelio (Steuerkreuz links), um die Vasen in der Umgebung blau hervorzuheben, dadurch könnt ihr sie leichter erspähen und anschließen zerbrechen. Die Vasen sind immer in der Nähe des Eingangs der jeweiligen Kampfarena.

In jeder Kampfarena müsst ihr fünf Gegnerwellen überleben und alle Feinde besiegen. Falls ihr damit Probleme haben solltet, könnt ihr den Schwierigkeitsgrad verringern. Die Arenen sind auch sehr gut dafür geeignet, um Erfahrungspunkte zu farmen, da ihr sie so oft ihr wollt wiederholen könnt.

Sumpf an der Nordfur Arena - Fundort

Die Sumpf an der Nordfur Arena ist im Osten vom gleichnamigen Gebiet zu finden. Das ist die erste Kampfarena für die Trophäe.

Im folgenden Bild zeigen wir euch den Fundort:

Sumpf an der Nordfur Arena - Fundort (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Feldcroft-Arena - Fundort

Die Feldcroft-Arena findet ihr im Südosten der Feldcroft-Region. Das ist die zweite und letzte Kampfarena für die Trophäe.

Im folgenden Bild zeigen wir euch den Fundort:

Feldcroft-Arena - Fundort (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Kampfarene der dunklen Künste - Fundort (Pre-Order DLC)

Die Kampfarene der dunklen Künste gehört zu den Inhalten vom Pre-Order DLC. Sie ist nicht für die Trophäe notwendig, dort könnt ihr allerdings alle drei der verbotenen Zauber verwenden. Ihr findet die Kampfarene der dunklen Künste im Gebiet „Verbotener Wald“.

Im folgenden Bild zeigen wir euch den Fundort:

Kampfarene der dunklen Künste - Fundort (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Was sagt ihr zu den Kampfarenen? Habt ihr sie abgeschlossen oder habt ihr Probleme mit ihnen? Falls ihr Fragen haben solltet, stellt sie uns gerne in den Kommentaren, wir versuchen sie zu beantworten und euch zu helfen.