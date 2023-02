In Hogwarts Legacy gibt es einige Dungeons zu entdecken. Darunter befinden sich auch spezielle Hügelgraber, auch „Tombs“ genannt. Im Folgenden zeigen wir euch alle Kerker der Hügelgräber mit ihren Fundorten.

Alle Kerker in Hügelgräbern

Um die Trophäe „Unerschrocken auf Entdeckungstour“ freizuschalten, müsst ihr in Hogwarts Legacy alle Kerker in Hügelgräbern besuchen. Insgesamt gibt es 5 von ihnen. Die ersten beiden Kerker in Hügelgräbern könnt ihr jederzeit besuchen, die anderen drei Kerker sind an spezielle Missionen gebunden.

Dale-Familiengruft - Fundort

Die Dale-Familiengruft befindet sich südöstlich von Hogwarts, ganz am Osten. Ihr könnt das Grab jederzeit besuchen und den Kerker abschließen. Der Kerker befindet sich genauer gesagt im Gebiet „Tal von Hogwarts“, ganz im Nordosten. Wir zeigen euch im folgenden Screenshot den Fundort:

Grab des Verrats - Fundort

Das zweite Hügelgrab könnt ihr ebenfalls jederzeit in der Open World besuchen. Das „Grab des Verrats“ befindet sich im Gebiet „Poidsear-Küste“ im Norden. Um zum Eingang des Kerkers zu gelangen, müsst ihr durch den Wasserfall im Norden fliegen. Dahinter könnt ihr ins Familiengrab eintreten. Wir zeigen es euch auf dem folgenden Bild:

Sammlerhöhle, Katakombe von Feldcroft & Mondsteingarten - Fundorte

Die nächsten drei Hügelgräber erhaltet ihr durch unterschiedliche Missionen. Das erste Grab ist die „Sammlerhöhle“, das besucht ihr während der Hauptmission „Urtkots Helm“. Ihr besucht es also automatisch während der Story.

Das Grab „Katakombe von Feldcroft“ besucht ihr während der 6. Nebenmissionen von Sebastian Sallow, genauer gesagt in der Nebenquest „Im Schatten der Zeit“. Wenn ihr die Questline von Sebastian absolviert, werdet ihr das Grab also automatisch besuchen. Während dieser Missionen könnt ihr übrigens einen der unverzeihlichen Flüche lernen.

Das letzte Hügelgrab „Mondsteingarten“ besucht ihr während der Nebenmission „Der Zentaur und der Stein“, die Teil der Questline von Poppy Sweeting ist. Wenn ihr die Quests von Poppy absolviert, werdet ihr das Grab also automatisch besuchen. Nach der Nebenaufgabe wartet die Nebenmission „Ein Schnatzer in der Hand“ auf euch.

Sobald ihr alle 5 Hügelgräber besucht habt, erhaltet ihr das Achievement „Unerschrocken auf Entdeckungstour“. Ihr müsst die ersten beiden Gräber übrigens nicht komplett abschließen. Der Eintritt ins Grab reicht für das Achievement bereits aus.