In der Nebenmission „Ein Schnatzer in der Hand“ müsst ihr zwei Rätsel lösen. Im Folgenden zeigen wir euch die Lösungen und wie ihr die jeweiligen Türen öffnet.

Hogwarts Legacy Facts

„Ein Schnatzer in der Hand“ starten

Die Nebenmission „Ein Schnatzer in der Hand“ gehört zur Questline von Poppy Sweeting. Sobald ihr die erste Nebenaufgabe von Poppy absolviert, schalten sich nach und nach weitere Missionen für ihre Beziehungsgeschichte frei. Wenn ihr die Questline von Poppy verfolgt, erhaltet ihr also automatisch die Nebenmission „Ein Schnatzer in der Hand“. Sobald ihr sie abschließt, bekommt ihr die Trophäe „Tierisch gute Freunde“.

Wichtiger Hinweis: Um die Mission abzuschließen, benötigt ihr den Zauber Glacius. Alle weiteren benötigten Zauber, wie beispielsweise Accio, Incendio und Levioso besitzt ihr automatisch durch die Hauptstory.

„Ein Schnatzer in der Hand“ - Lösung

Während der Nebenmission müsst ihr zwei Rätsel lösen, um voranzuschreiten. Wer sich die detaillierte Beschreibung sparen will, kann im folgenden Video die jeweilige Lösung beider Rätsel sehen. Weiter unten gehen wir nochmal genauer auf die Lösungswege ein.

Hogwarts Legacy: Ein Schnatzer in der Hand Abonniere uns

auf YouTube

Eingangsrätsel mit Säulen lösen

Um das Eingangsrätsel mit den Säulen zu lösen müsst ihr erst den Mondstein in die mittlere Säule platzieren. Danach seht ihr, dass die zwei Symbole auf der Tür leuchte: die Sonne und eine Art „Schlüssel“-Symbol mit einem Punkt in der Mitte.

Danach müsst ihr die beiden umstehenden Säulen mit Accio richtig platzieren. Die Sonnensäule muss gegenüber dem Sonnensymbol platziert werden. Die Mondsäule muss gegenüber dem „Schlüssel“-Symbol mit dem Punkt gezogen werden. Daraufhin öffnet sich die Tür.

Die leuchtenden Symbole auf der Tür geben euch den Hinweis. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wandrätsel lösen

Etwas später erreicht ihr eine vermeintliche Sackgasse. Es handelt sich um einen Raum, in dem ein großer Baum steht und ihr euch vor einer riesigen Wand befindet. Vor der Wand seht ihr auf dem Boden zwei runde Plattformen. Auf diese Plattformen müsst ihr zuerst die richtigen Würfel platzieren.

Für die linke Plattform müsst ihr euch nur nach links drehen. Oben, neben dem Baum, seht ihr dann einen kleinen Würfel. Zieht den Würfel mit Accio auf die Plattform.

Platziert die beiden Würfel auf der richtigen Plattform, benutzt eure Zauber und die Wand verschwindet. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Um den zweiten Würfel auf die rechte Plattform zu platzieren, müsst ihr erst die Kiste von der linke Seite auf die rechte Seite bringen, am besten mit Wingardium Leviosa. Um nun oben auf die Galerie zu gelangen, müsst ihr auf die Kiste Levioso anwenden. Danach springt ihr auf die Kiste und hoch auf die Galerie. Auf der Galerie befindet sich der zweite Würfel. Bringt nun den Würfel auf die rechte Plattform.

Als Letztes müsst ihr nun auf den rechten Würfel Glacius und auf den linken Würfel Incendio oder Confringo anwenden. Danach löst sich die Mauer auf und ihr könnt fortfahren.