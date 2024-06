Hogwarts Legacy: Die Kammer des Schreckens öffnen

Die Kammer des Schreckens ist einer der bekanntesten Schauplätze in der Welt von Harry Potter. In Hogwarts: Legacy habt ihr die Möglichkeit, den Eingang der Basilisken-Infizierten Stätte zu finden. Wir zeigen euch, wo im Schloss ihr diese findet.

Wer in den Harry-Potter-Filmen gut aufgepasst hat, kann sich sicherlich denken, wo der Eingang zur Kammer des Schreckens in Hogwarts Legacy zu finden ist. Das Badezimmer der Magierschule, in der sich der Eingang befindet, ist auch nicht schwer zu finden.

Hier findet ihr die Flohflamme, um zur Kammer des Schreckens zu gelangen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Nutzt dafür einfach das Flohflammennetzwerk und teleportiert euch zu dem Punkt „Untere große Treppe“. Lauft die Treppe weiter runter und biegt rechts ab. Lauft den Korridor entlang, bis ihr am Ende erneut nach rechts abbiegen könnt. Hier findet ihr das Damenklo, in welchem die maulende Myrtle viele Jahre später ihr tragisches Schicksal erleiden wird.

Schwingt den Zauberstab und nutzt „Revelio“ während ihr vor dem großen Waschbecken steht und sammelt die Buchseite ein. Auf dieser erfahrt ihr, dass auf dem Wasserhahn eine kleine Schlange eingearbeitet ist.

Da euer Charakter aber kein Erbe Slytherins ist und kein Parsel sprechen kann, bleibt der Eingang der Kammer des Schreckens in Hogwarts Legacy leider verschlossen. Auch eure Freundschaft zu einem eigentlichen Erben Slytherins, Ominus Gaunt, kann euch mit der Kammer des Schreckens nicht helfen – wobei er das auch wahrscheinlich nicht wollen würde.

Im Gegensatz zu Askaban, das Magiergefängnis welches ihr unter Umständen auch besuchen könnt, handelt es sich bei der Kammer des Schreckens in Hogwarts Legacy nur um ein kleines Easteregg.

