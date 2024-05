100 Euro günstiger: PlayStation haut Shooter-Sammlung zum Spottpreis raus

PlayStation verscherbelt die Borderlands Collection: Pandoras Büchse aktuell mit einem Mega-Rabatt von 100 Euro – somit bekommt ihr 6 Spiele aus dem beliebten Koop-Shooter-Universum für jeweils gerade einmal 8 Euro.

Das Borderlands-Franchise hat sich mit seiner überdrehten Koop-Shooter-Action einen Platz in den Herzen vieler Gamer gesichert. Falls die Reihe bislang an euch vorbeigegangen sein sollte oder ihr nur sporadisch damit in Berührung gekommen seid, könnt ihr euch jetzt die Borderlands Collection: Pandoras Büchse mit einem fetten Rabatt für die PS4 und PS5 sichern. Ihr bekommt 6 Spiele für nur 49,49 Euro.

Shooter-Highlight: PlayStation reduziert die Borderlands Collection massiv

Die Borderlands Collection: Pandoras Büchse bietet euch sechs Spiele mit diversen skurrilen Charakteren, einer aberwitzigen Anzahl von Waffen und jeder Menge anarchischen Humor. Borderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel und Borderlands 3 bieten das typische Open-World-Shooter-Gameplay, das ihr auch im Koop mit bis zu drei Freunden erleben könnt. Tales from the Borderlands und New Tales from the Borderlands dagegen zählen eher zum Genre der interaktiven Abenteuer im Telltale-Stil.

Schaut euch hier den Trailer für die Borderlands Collection: Pandoras Büchse an:

Borderlands Collection: Pandoras Büchse Launch Trailer

Die Borderlands Collection beinhaltet neben den Basis-Spielen auch alle DLCs, die bis zum 1. September 2023 für die Games erschienen sind – ihr bekommt das umfangreiche Gesamtpaket Pandoras Büchse derzeit im PlayStation-Store für die PS4 und PS5 für nur 49,49 Euro statt 149,99 Euro und spart somit 67 Prozent. Der Rabatt gilt noch bis zum 13. Juni 2024 (im PlayStation-Store ansehen).

Shooter-Highlights für die PS4 und PS5 im Angebot

Die Borderlands Collection ist nicht das einzige Shooter-Highlight das im Rahmen der Days of Play im PlayStation-Store günstiger zu haben ist. Wenn ihr intensive Horror-Shooter bevorzugt, könnt ihr euch aktuell auch die Metro Saga im Bundle für nur 8,99 Euro schnappen.

Darfs noch etwas günstiger sein? Diese 8 Gratis-Games solltet ihr auf der PS4 und PS5 ausprobieren:

