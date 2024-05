PS Plus: Sony rückt jetzt endlich mit der Sprache raus

Eigentlich wollte Sony mit seinen Abo-Zahlen zu PS Plus in Zukunft hinterm Berg halten. Doch daran hat sich der PlayStation-Konzern nun doch nicht so ganz genau gehalten. Der Einblick zeigt: Wer als Gamer mit Abo-Modellen nichts anfangen kann, wird sich wohl oder übel damit abfinden müssen. Denn bei Sony ist kein Ende in Sicht.

PS Plus: Sony kann sich über einen Erfolg freuen

Das kostenpflichtige Upgrade PlayStation Plus (PS Plus) gibt es bereits seit Juni 2010 und konnte sich offensichtlich durchsetzen. Im Juni 2022 stellte Sony das Modell etwas um und bietet seitdem drei verschiedene Abo-Modelle an: Essential, Extra und Premium.

Anzeige

Im Sommer 2023 gab Sony bekannt, die Anzahl der PS-Plus-Abonnenten nicht mehr offenzulegen, versprach jedoch, die Attraktivität des Abonnement-Services weiter zu steigern. Nun belegen die dennoch veröffentlichten Zahlen den Erfolg dieses Plans.

Während im Fiskaljahr 2022 nur 30 Prozent der Abonnenten auf Extra und Premium setzten, sind es im Fiskaljahr 2023 bereits 35 Prozent – eine ordentliche Steigerung, die für das aktuelle Modell in Stufen spricht (Quelle: Sony Group Corporation).

Anzeige

Während das Essential-Abonnement nur drei Spiele pro Monat zum Download bietet, dazu Cloud-Speicher, Online-Multiplayer-Zugriff und exklusive Rabatte, umfasst das Extra-Abonnement zusätzlich einen Katalog von mehreren Hundert PS4- und PS5-Spielen. Das Premium-Abonnement erweitert das Angebot unter anderem um zahlreiche Spieleklassiker und Cloud-Streaming, was bei Gamern offensichtlich gut ankommt.

In diesem Video zeigen wir euch, wie einfach es ist, euren Speicher der PS5 zu erweitern:

Mehr Speicher für die PS5: So einfach geht's – TECHtipp Abonniere uns

auf YouTube

PS Plus: Nicht immer sind Nutzer zufrieden

Obwohl die Zahlen den Erfolg von PS Plus belegen, sind nicht alle Nutzer mit dem Service zufrieden. Besonders Essential-Abonnenten beschweren sich regelmäßig über die zum Download angebotene Spieleauswahl und entscheiden sich hin und wieder dafür, den Service nicht weiter zu nutzen. Wie viele Abonnenten es derzeit genau gibt, lässt Sony nicht durchblicken – die Zahlen aus der Sony-Präsentation lassen jedoch vermuten, dass das Unternehmen weiterhin daran arbeitet, die Attraktivität von PS Plus – insbesondere die der teureren Abo-Stufen – zu steigern.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.