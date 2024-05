XDefiant: Beste Einstellungen für PS5 und Xbox

Durch ein paar Umstellungen innerhalb der Settings von XDefiant könnt ihr euch kleine Vorteile verschaffen. Im Folgenden zeigen wir euch die besten Einstellungen für den First Person Shooter von Ubisoft.

Wichtiger Hinweis: Die meisten Einstellungen hängen natürlich von eurer persönlichen Präferenz ab, wie beispielsweise die Sensibilität eurer Sticks oder das Blickfeld. Bei diesen Einstellungen gibt es keine „beste Einstellung“. Darum führen wir auch nur Einstellungen auf, die nicht geschmacksbasierend sind.

Gameplay und UI-Einstellungen

Stellt das Blickfeld am besten auf einen Wert zwischen 95 und 110, viele Spieler benutzen 105. Ebenso solltet ihr „Blickfeld beim Zielen“ auf „Konsistent“ lassen, damit die Zielansicht eure Einstellung des normalen Blickfelds entspricht.

Bei „Übergang zur Empfindlichkeit beim Zielen“ stellt ihr es am besten auf „Sofort“ oder „Allmählich“. Damit ihr euren Nachladevorgang unterbrechen könnt, solltet ihr auch unbedingt die Option „Nachladeunterbrechung beim Sprinten“ auf „An“ stellen. „Nachladeunterbrechung beim Zielen“ solltet ihr nach eurer Präferenz entscheiden.

Justiert das Blickfeld, um eure Gegner besser sehen zu können. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bei der Einstellung „Rotation der Minikarte“ liegt ein Fehler vor. Damit sich die Minimap dreht, müsst ihr es auf „Aus“ stellen. Außerdem solltet ihr die „Ping-Anzeige“ auf „An“ ändern. Hiermit könnt ihr in der linken oberen Bildschirmecke immer sehen, ob ihr eine gute oder schlechte Verbindung zum Server habt.

Controller-Einstellungen

Die Controller-Einstellungen sind eigentlich komplett euch überlassen, aber es gibt manche Auffälligkeiten, die eure Entscheidungen vielleicht beeinflussen. Viele Spieler kommen in XDefiant besser klar, wenn sie ihre vertikale Stick-Empfindlichkeit nieder als die horizontale Stick-Empfindlichkeit einstellen. Also falls ihr beim Zielen Probleme haben solltet, dann testet aus, ob ihr es dadurch beheben könnt. Falls ihr den Faktor beim Zielen ändert, solltet ihr darauf achten, dass ihr beim Zielen mit Visier einen höheren Faktor als beim Zielen ohne Visier einstellt.

Lasst euch den Ping anzeigen, um eure Serververbindung zu sehen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Was ihr zudem einstellen solltet, ist die Deadzone (Tote Zone) eurer Sticks. Setzt die Werte der Sticks so niedrig wie möglich, ohne eine automatische Stickbewegung auszulösen. Stellt ihn also so weit runter, dass ihr keinen automatischen Stick-Drift bekommt. Bei den meisten liegt der Wert zwischen 3 und 6.

Audio-Einstellung, um Schritte besser zu hören

Geht für die Audio-Einstellungen links auf „Ton & Sprach-Chat“. Damit ihr Schritte besser hören könnt, gibt es in XDefiant keine optimale Einstellung. Das Einzige, was ihr hierfür verändern solltet, ist der Wert bei „Lautstärke der Dialoge“. Stellt ihn am besten auf 60 oder 70. Hierdurch stellt ihr sicher, dass die Charakterdialoge mögliche feindliche Schritte nicht überdecken.

Stellt die Lautstärke der Dialoge runter, um Schritte besser hören zu können. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

