XDefiant: Alle Trophäen und Erfolge freischalten

XDefiant ist zwar „free to play“, allerdings könnt ihr trotzdem Trophäen und Erfolge freischalten. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr alle Achievements bekommt.

Insgesamt könnt ihr in XDefiant 13 Trophäen (1x Gold, 3x Silber, 9x Bronze) beziehungsweise 13 Erfolge (1.000 Gamerscore) freischalten.

Spielzeit für 100 %: Mindestens 20 Stunden. Einige Achievements sind aber auch skill- oder luckbasierend und können unter Umständen länger dauern.

Mindestens 20 Stunden. Einige Achievements sind aber auch skill- oder luckbasierend und können unter Umständen länger dauern. Benötigter Schwierigkeitsgrad: Nicht relevant.

Nicht relevant. Verbuggte Erfolge: 0

0 Verpassbare Achievements: 0

0 Online Trophäen: 13

13 Coop-Erfolge: 1

Wichtiger Hinweis: Viele Trophäen sind selbsterklärend, deswegen findet ihr unter manchen Achievements keine Hilfestellung.

MVP

Freischaltbedingung: Schließe drei Matches als MVP ab.

Schließe drei Matches als MVP ab. Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 200 G

Am Ende eines Matches wird ein einziger Spieler hervorgehoben, das ist der MPV (Most Valuable Player). Schafft ihr es drei Mal dieser Spieler zu sein, erhaltet ihr das Achievement.

Spaßbremse

Freischaltbedingung: Unterbrich fünf gegnerische Ultras.

Unterbrich fünf gegnerische Ultras. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 100 G

Jeder Charakter hat eine Ultra-Ability, die eine Zeit lang andauert. Ihr müsst also 5 Feinde erledigen, die ihre Ultrafähigkeit aktiv haben.

Sie werden so schnell erwachsen

Freischaltbedingung: Erreiche Spielerlevel 50

Erreiche Spielerlevel 50 Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 100 G

Waffenexpertise

Freischaltbedingung: Erhöhe das Level einer Waffe auf 50.

Erhöhe das Level einer Waffe auf 50. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 100 G

Serienmord

Freischaltbedingung: Erziele eine Abschussserie mi mindestens fünf Eliminierungen.

Erziele eine Abschussserie mi mindestens fünf Eliminierungen. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 100 G

Hierfür müsst ihr 5 Feinde nacheinander erledigen, ohne selbst dabei zu sterben.

Alles für das Team

Freischaltbedingung: Erziele 50 Assists.

Erziele 50 Assists. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 50 G

Todesengel

Freischaltbedingung: Erziele 50 Kills.

Erziele 50 Kills. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 50 G

Siegreich

Freischaltbedingung: Gewinne zehn Matches.

Gewinne zehn Matches. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 50 G

Viel herumgekommen

Freischaltbedingung: Schließe ein Match in fünf verschiedenen Spielmodi ab.

Schließe ein Match in fünf verschiedenen Spielmodi ab. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 50 G

Insgesamt gibt es zum Launch 5 unterschiedliche Spielmodi. Wenn ihr den Erfolg schnell freischalten wollt, könnt ihr jeden einzelnen Modus hintereinander auswählen und spielen. Es ist jedoch wichtig, dass ihr das Match vollständig beendet, ansonsten zählt es für die Trophäe nicht.

In den folgenden Modi müsst ihr jeweils ein Match beenden:

Eskortieren

Zonenkontrolle

Vorherrschaft

Besetzung

Kopfgeldkoryphäe

Eine Lieferung Schmerz

Freischaltbedingung: Verursache 10.000 Schaden.

Verursache 10.000 Schaden. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 50 G

Der Schaden akkumuliert sich über alle Matches. Ihr erhaltet das Achievement also eigentlich automatisch, wenn ihr genügend spielt.

Herdentier

Freischaltbedingung: Schließe ein Match in einer Gruppe ab

Schließe ein Match in einer Gruppe ab Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 50 G

Hierfür müsst ihr euch mit mindestens einem Spieler zusammenschließen, um eine Gruppe zu bilden. Danach spielt und beendet ihr ein Match als Gruppe und der Erfolg gehört euch.

Verteidigung ist alles

Freischaltbedingung: Heile oder wehre 5.000 Schaden ab.

Heile oder wehre 5.000 Schaden ab. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 50 G

Am Anfang stehen euch folgende Charaktere zu Auswahl, mit denen ihr entweder heilen oder Schaden blocken könnt:

Singa (Fraktion Phantoms)

Iselda (Fraktion Libertad)

Der Schaden beziehungsweise die Heilung akkumilieren sich über eure Matches. Ihr müsst die 5.000 also nicht in einem einzigen Spiel erreichen.

Gib mir zwanzig!

Freischaltbedingung: Verteile oder erhalte 20 High Fives.

Verteile oder erhalte 20 High Fives. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 50 G

Ihr könnt nach jedem Match ein High Five verteilen. Nach einer Partie werden euch die Stats eurer Teammitglieder angezeigt. Um ein High Five zu verteilen, müsst ihr das gewünschte Teammate auswählen und X/A drücken. Danach wird euch an eurem ausgewählten Spieler ein grüner Daumen angezeigt, das gilt als High Five.