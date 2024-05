Fallout 76: Kopfgeld loswerden und das System erklärt

Wir erläutern euch hier das Kopfgeld-System von Fallout 76 und was ihr genau tun müsst, um ein solches Kopfgeld loswerden zu können. Ansonsten jagt euch der gesamte Server und ihr beißt früher ins Gras, als euch lieb ist.

Werdet ihr mit einem Kopfgeld versehen, können euch andere Spieler als rote Markierung auf der Karte erkennen. In den meisten Fällen lockt das Kopfgeldjäger an, die euch töten und die Beute an Kronkorken einstreichen möchten. Könnt ihr euer Kopfgeld bezahlen oder wie lange dauert es eigentlich, bis es verstreicht?

So wird ein Kopfgeld auf euch angesetzt

Es gibt drei Möglichkeiten, wie ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt werden kann. Ihr könnt dabei selber der entscheidende Faktor sein, doch manchmal knackt ihr nur eine unscheinbare Kiste und auf einmal werdet ihr für ein paar Kronkorken gejagt. Nachfolgend verraten wir euch, wie ihr Kopfgeld bekommen werdet:

Ihr schießt auf einen Spieler, dieser wehrt sich nicht und ihr tötet ihn. Ihr werdet nur dann Kopfgeld erhalten, wenn euer Kontrahent nicht zurückschießt. Erwidert er das Feuer, startet ein PvP-Kampf und der Gewinner behält seine saubere Weste und wird nicht mit einem Kopfgeld versehen. Einen ausführlichen Guide zum PvP-System findet ihr unter dem Link. Ihr plündert das Inventar eines anderen Spielers. Oftmals kann es passieren, dass ihr einen Safe oder eine Truhe knackt und auf einmal Kopfgeld bekommt. Das liegt daran, dass ihr euch an dem Besitz eines anderen Spielers bedient habt. Die Warnung davor erscheint meist viel zu spät und könnte leicht übersehen werden – seid vorsichtig! Ihr beschädigt oder zerstört C.A.M.P.-Objekte eines anderen Spielers. Auch wenn ihr von den Geschützen eines anderen Spielers attackiert werdet und ihr euch zum Schutz verteidigt, kann es passieren, dass ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt wird. Allgemein solltet ihr fremden C.A.M.P.s fernbleiben.

Vorsicht: Mit Kopfgeld am Hals fügen euch andere Spieler 100 Prozent mehr Schaden zu. Normalerweise wird der Schaden gegen Spieler mit gelber Lebensleiste stark reduziert, doch mit roter Anzeige werdet ihr schneller ins Gras beißen.

So könnt ihr das Kopfgeld loswerden

Viele Spieler stellen sich die Frage, ob sie das Kopfgeld bezahlen können oder wie lange es aktiv bleibt, solltet ihr es euch aus Versehen eingefangen haben. Nun, auf die erste Frage müssen wir euch ein klares „Nein!“ äußern, ihr könnt keine Kronkorken selber in die Hand nehmen, um euren Gesucht-Status zu löschen.

Auch könnt ihr nicht einfach den Server wechseln, um das Kopfgeld loszuwerden. Der Status ist nämlich an euren Charakter gebunden, nicht etwa an die Welt, in der ihr euch zu dem Zeitpunkt befunden habt.

Wollt ihr den Kopfgeld-Status loswerden, müsst ihr sterben oder lange Zeit im Spiel verharren. Beißt ihr ins Gras, ist die Rechnung beglichen. Der Spieler, der euch tötet, kassiert das Kopfgeld in Form von Kronkorken und kann euch looten.

Lasst ihr euch nichts mehr zuschulden kommen und seid nach dem Erhalt des Kopfgeldes ein friedlicher Überlebender, wird der Status mit der Zeit aufgehoben. Bei uns hat es etwa zwei Stunden gedauert, bis das Kopfgeld aufgehoben wurde.