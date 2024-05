Kostenlos bei Steam: Simulation knackt 11 Jahre nach Release die Charts

Auf Steam sorgt momentan ein kostenloser Simulator für Aufsehen – und das 11 Jahre nach seinem Release. DCS: World kann sich dank eines brandneuen DLCs plötzlich wieder in den Charts etablieren und verdrängt dabei einige Hochkaräter.

Für Fans von anspruchsvollen und realistischen Flugsimulatoren bietet DCS: World ein intensives Gameplay-Erlebnis – und das bereits seit dem Release 2013. Der kostenlose Simulator hat in den letzten 11 Jahren nichts von seiner Popularität eingebüßt und kann sich nun dank eines brandneuen DLCs erneut in die Steam-Charts kämpfen.

DCS: World – Gratis-Simulation kommt auf Steam gut an

In DCS: World steht euch eine Vielzahl an Flugzeugen, Helikoptern und Bodenfahrzeugen zur Verfügung, die ihr zusammen oder gegen eure Freunde und andere Spieler in die Schlacht führen oder in Trainingsmissionen auf Herz und Nieren prüfen könnt. Der Simulator setzt auf realistisches Handling und eine entsprechend anspruchsvolle Lernkurve, doch Spieler, die die Feinheiten der einzelnen Vehikel lernen, zeigen sich begeistert.

Schaut euch hier den Trailer zu DCS: World an:

DCS World: 2023 and Beyond Trailer

Auf Steam steht der Gratis-Simulator DCS: World bei einer sehr positiven Wertung nach über 32.000 abgegebenen Stimmen. Die größte Kritik äußern Spieler an den hohen Preisen der einzelnen DLCs, das komplexe Spielerlebnis an sich wird jedoch von den meisten Rezensenten ausdrücklich gelobt (auf Steam ansehen).

DCS World Steam Edition Eagle Dynamics SA

Steam-Bestseller: Gratis-Sim landet knapp hinter PlayStation-Hit

Seit dem 22. Mai 2024 ist der DLC DCS: F-4E Phantom II im Steam-Store erhältlich und verpasst dem Basis-Spiel damit ordentlich Aufwind. DCS: World kann sich in den Steam-Bestsellern einen beachtlichen 5. Platz schnappen, während der DLC immerhin noch auf Rang 7 landet. Somit muss sich der Gratis-Simulator nur Counter-Strike 2, Ghost of Tsushima und Fallout 76 geschlagen geben, während unter anderem Baldur’s Gate 3 und Elden Ring das Nachsehen haben. (Quelle: Steam)

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 17 kostenlose Steam-Spiele, die sich richtig lohnen:

