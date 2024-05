Life By You: Vielversprechender Die-Sims-Konkurrent lässt Spieler hängen

Fans von Lebenssimulationen fiebern dem Release von Life By You jetzt schon seit über einem Jahr entgegen – doch nun müssen sie erneut einen schweren Schlag hinnehmen. Kommt der Die-Sims-Konkurrent jemals aus dem Entwicklungsstadium raus?

Die Sims 5 Facts

Life By You: Simulation verschiebt Release

Eigentlich sollte Life By You am 4. Juni 2024 in den Early-Access-Release starten – der Termin war also gerade einmal zwei Wochen entfernt, doch nun hat Entwickler Paradox Interactive bekannt gegeben, dass das Datum verschoben werden muss. Es ist bereits das dritte Mal, dass sich der Launch verzögert, ursprünglich war das Spiel für September 2023 erwartet worden. Dann hieß es, Life By You würde im März 2024 erscheinen, bevor es für den 4. Juni angekündigt wurde.

Anzeige

Für die Community dürfte die aktuelle Situation allerdings besonders schmerzhaft sein, denn es wurde kein neuer Release-Termin angekündigt. In einem kurzen Statement auf der Entwickler-Website hat der stellvertretende CEO Mattias Lilja nur angekündigt, dass die Simulation verschoben werden müsse, weil mehr Entwicklungszeit benötigt würde. Ein neues Release-Datum wird derzeit noch nicht verkündet, weil sich der Entwickler aktuell nicht sicher sein könne, ob dieses eingehalten werden könne. (Quelle: ParadoxInteractive)

Schaut euch hier den Trailer zu Life By You an:

Life By You: Ankündigungstrailer

Fans von Spielen wie Die Sims haben auf die bisherigen Eindrücke von Life By You sehr positiv reagiert. Die Simulation will einiges anders machen als EAs Platzhirsch und setzt dabei unter anderem auf echte Sprache, eine Open World und freizügigere Nacktheitsoptionen.

Anzeige

Die Sims: EA bekommt Konkurrenz von verschiedenen Projekten

Nicht nur Life By You schickt sich an, Die Sims vom Genre-Thron der Lebenssimulationen zu stoßen – auch das kommende Spiel Paralives rechnet sich gute Chancen aus. Mit einem angepeilten 2025-Release könnte das Spiel nächstes Jahr zum Top-Konkurrenten von Die Sims aufsteigen, falls Life By You bis dahin noch immer nicht erschienen ist.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.