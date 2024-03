Gratis auf Steam, PS5 und Xbox: EA verschenkt Die-Sims-DLC

Fans von EAs Dauerbrenner Die Sims 4 können momentan einen DLC für lau abstauben. Sowohl auf Steam als auch auf der Xbox und PlayStation könnt ihr euch derzeit die Expansion Gartenspaß kostenlos schnappen.

Die Sims 4: Gratis-DLC für PlayStation, Steam und Xbox

Es wird so langsam Frühling und passend zur Jahreszeit spendiert euch EA momentan den Gartenspaß-DLC für Die Sims 4. Die Expansion für die beliebte Lebenssimulation ist sowohl auf Steam als auch für eure PS4 und PS5 sowie Xbox-Konsolen kostenlos verfügbar – normalerweise verlangt der Publisher dafür 9,99 Euro.

Schaut euch hier den Trailer zum Accessoires-Pack Gartenspaß für Die Sims 4 an:

Die Sims 4: Gartenspaß-Trailer

Wie es der Name schon sagt, dreht sich in dem Accessoires-Pack alles um euren Garten: Ihr könnt euch auf Wasserrutschen, Outdoor-Dekos wie Lampen, Windspiele und Sitzmöbel sowie entspannte Kleidungsstücke freuen, mit denen sich noch mehr Abwechslung in euer Spielerlebnis integrieren lässt. Bis zum 13. April 2024 um 19 Uhr können sich Besitzer des Basis-Spiels den DLC jetzt gratis sichern.

The Sims™ 4 Backyard Stuff Maxis

Die Sims 5: EA probiert neuen Ansatz

Im September 2024 wird Die Sims 4 sein 10-jähriges Jubiläum feiern – kein Wunder, dass Fans den Nachfolger nicht mehr abwarten können. Noch steht für Die Sims 5 jedoch kein Release-Termin fest, dafür aber immerhin, dass EA den neuen Teil der beliebten Reihe als F2P-Game anbieten wird. Das Basis-Spiel wird also kostenlos verfügbar sein, die DLCs allerdings sind weiterhin kostenpflichtig. Welche Gameplay-Elemente EA möglicherweise zusätzlich hinter der Bezahlschranke versteckt, ist ebenfalls noch nicht klar.

Es könnte deswegen sein, dass Spieler für Die Sims 5 ziemlich tief in die Tasche greifen müssen, auch wenn der Zugang erst einmal gratis sein wird.

Die Sims 4 ist auch 10 Jahre nach seinem Release einen Blick wert – auch wegen der Vielzahl an tollen Mods, die es für den EA-Hit mittlerweile gibt. Wir stellen euch die besten Mods für die Lebenssimulation vor:

