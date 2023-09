Die Sims 5 ist kostenlos – kann für euch aber trotzdem sehr teuer werden

Im vergangenen Oktober wurde der Nachfolger von Die Sims 4 angekündigt: Die Sims 5. Das Besondere daran? Es wird kostenlos sein. Doch wie immer bei EA, kann der Spielspaß am Ende ganz schön ins Geld gehen.

Die Sims 5: Ein Free-to-Entry-Spiel mit Neuerungen

Das neue Sims-Spiel, das offiziell den Codenamen „Project Rene“ trägt, wurde bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Gleichzeitig wurde verraten, dass der Titel sowohl Solo- als auch Multiplayer-Gameplay bieten und auf allen unterstützten Geräten einschließlich Mobilgeräten ein tolles Erlebnis bieten würde.

Neue Informationen sind jetzt verfügbar. VP of Franchise Creative Lyndsay Pearson bestätigte, dass Die Sims 5 als kostenloser Download verfügbar sein wird, ohne Abonnement oder Kaufpflicht.

Einen Haken gibt es aber, so soll Die Sims 5 am Start nicht so umfangreich ausgestattet sein wie der Vorgänger, der seit seinem Release im Jahr 2014 schier unendlich neue Inhalte erhalten hat – die meisten davon hatten allerdings ihren Preis.

Denkt man zurück, so hatte aber auch Die Sims 4 beim Start nicht allzu viel zu bieten. Es ist also damit zu rechnen, dass Die Sims 5 mit einem sehr begrenzten Grundspiel startet und dieses erst durch den Kauf von zusätzlichen Inhalten wirklich spannend wird.

Ihr möchtet nur die Neuigkeiten zu Die Sims 5? Dann spult bis 8:35 vor:

Behind The Sims

Die Sims 5: Regelmäßige Updates und viel zum Kaufen

Wie das am Ende aussehen wird, ist noch nicht klar. Pearson verspricht regelmäßige Updates für das Hauptspiel und eine Änderung in der Art und Weise, wie zusätzliche Inhalte und Pakete angeboten werden. EA plane, auf dieser Grundlage zu wachsen, auch wenn die endgültige Umsetzung noch nicht feststehe.

Sie versicherte allerdings, dass Die Sims 4 und Die Sims 5 weiterhin nebeneinander existieren würden. Beide sollen gleichzeitig Unterstützung erhalten und auch neue Inhalte sollen beim Vorgänger von „Project Rene“ wohl nicht zu kurz kommen.