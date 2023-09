Wann kommt Staffel 2 von Arcane? Netflix rückt endlich mit der Sprache raus

Man muss nicht unbedingt ein League of Legends-Fan sein, um die Netflix-Serie Arcane zu genießen – das ist eine oft gehörte Meinung. Die Fans warten nun gespannt auf die zweite Staffel und es soll nun brandneue Informationen geben.

Arcane 2 bei Netflix: Neue Informationen zur Serie

Bereits im November 2021 wurde die zweite Staffel dieser erfolgreichen Serie angekündigt. Die Produktionsdetails waren bisher jedoch recht spärlich. Jetzt scheint Tencent, das Mutterunternehmen von Riot Games, den Entwicklern von LoL, enthüllt zu haben, wann die Fans die Fortsetzung von Arcane erwarten können.

Allerdings müssen sich die Fans noch in Geduld üben. Gemäß eines Tweets von LeagueOfLeaks ist die Veröffentlichung der Fortsetzung für das vierte Quartal 2024 geplant. Dieser Zeitpunkt scheint nicht unrealistisch, da die nächste Staffel pünktlich zum 15. Jubiläum von League of Legends erscheinen würde (Quelle: Twitter).

Ihr habt Arcane noch nicht gesehen? Macht euch selbst einen Eindruck von der Serie:

Arcane: Season 2 Announcement

Arcane bei Netflix: Erste Staffel hat gute Kritiken erhalten

Die Serie Arcane hat bei Netflix den „am beliebtesten“- Stempel erhalten und auf Metacritic einen beeindruckenden User Score von 9.1, was nur einen Bruchteil der positiven Kritiken ausmacht, die diese von Christian Linke und Alex Yee geschaffene Serie erhalten hat. Doch worum geht es eigentlich in der ersten Staffel? (Quelle: Netflix / Metacritic).

Arcane spielt in Piltover, einem Stadtstaat, der von tiefen sozialen Unterschieden geprägt ist. Dank der zahlreichen brillanten Köpfe, die in dieser Stadt leben, wird Piltover auch als die Stadt des Fortschritts bezeichnet. Hier begegnet man den Waisenkindern VI und Powder, die in eine Kette von Ereignissen verwickelt werden, die nicht nur zwischen den Geschwistern Spannungen erzeugen, sondern auch die Zukunft von Piltover in Gefahr bringen.

Was die zweite Staffel zu bieten haben wird, ist noch ein Geheimnis. Es ist jedoch bekannt, dass auch diese hauptsächlich in Piltover und Zaun spielen wird.

