One Piece auf Netflix: Diese Figur lässt Fans sabbern

Nach der anfänglichen Skepsis vieler Fans bezüglich der Netflix-Serie One Piece hat sich die Produktion als äußerst erfolgreich erwiesen. Besonders eine Figur erweckt derzeit große Begeisterung.

Netflix Facts

One Piece: Netflix hat bei Zorro ins Schwarze getroffen

Die Ankündigung einer Live-Action-Serie zur weltbekannten Manga- und Anime-Reihe One Piece hatte anfangs viele skeptisch gestimmt. Schließlich waren in der Vergangenheit bereits viele Adaptionen schiefgegangen. Doch seit ihrer Veröffentlichung am 31. August 2023 hat die Serie die meisten Fans positiv überrascht.

Dies könnte zum Teil daran liegen, dass der Schöpfer von One Piece, Eiichirō Oda, selbst an der Serie beteiligt war. Doch nicht nur die Verfilmung, sondern auch die Besetzung hat lobenswerte Arbeit geleistet. Insbesondere der 26-jährige japanische Schauspieler Mackenyu Arata erhält begeisterte Anerkennung.

Viele Fans sind der Meinung, dass dieser Schauspieler nicht nur perfekt in die Rolle von Zorro passt, sondern auch äußerst attraktiv ist– was viele ins Schwärmen bringt.

„Habe die ersten Episoden von One Piece Netflix Live Action gesehen und es ist irgendwie witzig. Zorro ist wie ein Power Ranger, attraktiv und Ruffy ist NICHT nervig“, so Twitter-Nutzer @cokezerocandy.

„Okay, aber warum ist Zorro in der neuen einteiligen Netflix-Serie unheimlich heiß?“, fragt sich Twitter-Nutzer @queenxxgee.

Mit „Mama?!“ und eindeutigen Emojis spricht Twitter-Nutzer @SlayerGirl87 vielen aus der Seele.

Ihr habt die Serie noch nicht gesehen? Macht ich einen ersten Eindruck:

One Piece | Finaler Trailer Deutsch

One Piece: Plant Netflix eine zweite Staffel?

Einige Fans fragen sich bereits, ob es eine zweite Staffel geben wird. Obwohl noch keine offizielle Bestätigung vorliegt, äußerte sich Peter Friedlander, der Leiter der Drehbuchserienabteilung bei Netflix, in einem Gespräch mit Variety dazu (Quelle: Variety).

Er könne zwar keine vorzeitigen Zusagen machen, betonte jedoch, dass eine zweite Staffel maßgeblich vom Erfolg der Ersten abhängen wird. Die Aussichten sind also durchaus vielversprechend.