Starker Steam-Start: Magisches Farming-Game begeistert PC-Spieler

Jeden Tag wird Steam von etlichen Neuerscheinungen geflutet. Da ist es gerade für kleinere Games ziemlich schwer, nicht unterzugehen. Dieses brandneue Farming-Game kann sich mit seinen magischen Elementen allerdings von der Masse abheben und feiert dank der PC-Spieler einen gelungenen Auftakt.

Steam Facts

In den Steam-Charts finden sich meist jede Menge Blockbuster, deren Release an kaum einem PC-Spieler vorbeigeht. Starfield dominiert seit Wochen die Plattform und ein heiß erwarteter Koop-Shooter schleicht sich nun ebenfalls in die Bestseller. Bei folgendem Farming-Game überrascht der Auftritt dort aber schon viel mehr.

Grandioses Steam-Debüt: Neues Farming-Game kommt an

In der Welt des PC-Gamings sind Simulationen sehr beliebt. Stardew Valley ist wohl der erfolgreichste Vertreter der boomenden Farming-Games und ist ein echter Steam-Hit. Das brandneue Fae Farm schlägt in eine ähnliche Kerbe wie Stardew Valley, Animal Crossing oder Disney Dreamlight Valley.

Kann sich mit einigen Elementen aber offenbar deutlich von seiner Konkurrenz abgrenzen und kassiert von den PC-Spielern zum Release einen respektablen fünften Platz in den Charts der Valve-Plattform. (Quelle: Steam-Topseller)

Fae Farm Phoenix Labs

Das am 8. September erschienene Simulationsrollenspiel bietet die üblichen Genre-Stärken wie Farming, Crafting und Erkundung setzt aber zusätzlich auf ein magisches Setting mit mystischen Kreaturen, die euch glatt in ein Märchenland zaubern. Darin könnt ihr natürlich Zauber wirken, Tränke brauen und noch viel mehr.

Wie in Stardew Valley könnt ihr dank Multiplayer-Modus mit bis zu drei anderen Spielern auf Abenteuer gehen und eure Bauernhöfe auf Trab bringen.

Im Trailer von Fae Farm seht ihr, was euch noch erwartet:

Fae Farm: Launch-Trailer

Falls ihr eure Farming-Freuden lieber auf die Switch verlegen wollt, gibt’s Fae Farm auch bei Amazon:

Fae Farm - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2023 14:55 Uhr

PC-Spieler feiern Fae Farm

Aktuell kann Fae Farm mit einer Bewertung von 84 Prozent positiven Stimmen auf Steam glänzen. Die meisten loben die gemütliche Atmosphäre und den niedlichen Look des Farming-Games.

Das Fantasy-Setting ist für viele ein großer Pluspunkt. Auch der sich steigernde Fortschritt sorgt für ein angenehmes Crafting-Erlebnis.

Kritikpunkte sind allerdings die eher flachen NPCs mit wenigen Romance-Optionen, aktuelle Probleme mit dem Multplayer-Modus und viele kleine Bugs und Glitches, die das Gesamterlebnis etwas trüben.

Wenn ihr weitere Wohlfühlspiele braucht, geht’s hier entlang:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.