Neuer Steam-Bestseller: Heiß erwarteter Koop-Shooter klettert Charts hinauf

In den Steam-Topsellern ist Bewegung – jetzt schleicht sich ein heiß erwartetes Koop-Spektakel an, das auch schon bald seinen Release feiert.

Die Top-Plätze der Steam-Charts werden aktuell von den großen Rollenspiel-Highlights Starfield und Baldur’s Gate 3 dominiert. An der Spitze thront nach kurzer Abwesenheit erneut der Dauerbrenner Counter-Strike: Global Offensive und jetzt schleicht sich ein Koop-Shooter an, der von den PC-Spielern schon mit Spannung erwartet wird.

Heist-Shooter schnappt sich neuen Steam-Besteller-Platz

Payday 3 nähert sich mit großen Schritten seinem Release am 21. September und die Steam-Spieler zeigen ihre Vorfreude mit kräftigen Vorbestellungen, die dem Shooter einen Spitzen-Platz in den Charts der Plattform verpassen. (Quelle: Steam-Topseller)

PAYDAY 3 Starbreeze Studios

Schon seit geraumer Zeit wünschen sich die PC-Spieler den neuen Eintrag der beliebten Reihe herbei, wie die vollen Wunschlisten beweisen. Und die Fans mussten lange warten, denn Payday 2 hat mittlerweile schon ganze 10 Jahre auf dem Buckel, wird bei Rabattaktionen auf Steam aber immer noch fleißig von den PC-Spielern in ihre Warenkörbe buchsiert.

Was euch im neuen Teil erwartet, könnt ihr euch in unserem knackigen Überblicks-Video ansehen:

Open Beta scheint die Payday-Spieler zu überzeugen

Nicht nur die nahende Veröffentlichung dürfte für den neuen Bestseller-Platz verantwortlich sein. Vom 8. bis 11. September hat Entwickler Starbreeze Studios noch einmal zu einer offenen Beta gebeten, die als Stresstest für die Server des Action-Spiels diente.

Dieser kostenlose Zugang umfasste eine klassische Heist-Mission, in der die Spieler mit der originalen Clownmasken-Gang um Dallas, Hoxton, Chains und Wolf eine kleine Bank um ihr Tresor-Bargeld erleichtern mussten.

Das hat die Spieler offenbar überzeugt, weswegen die Vorbestellungen jetzt in die Höhe schnellen. Wenn ihr erfahren wollt, was wir von Payday 3 halten, könnt ihr unseren ersten Eindruck in dieser Vorschau lesen:

