95 Prozent positiv auf Steam: PC-Spieler stürmen kniffliges Party-Game

Auf Steam kann der Hype um ein Spiel sehr schnell ausbrechen. Aktuell greifen die PC-Spieler zu einem 7 Jahre alten Koop-Game, das auch noch mit einer hervorragenden Wertung glänzen kann. Zwei Gründe sind für den momentanen Spieleransturm verantwortlich.

Immer wieder können eher unscheinbare oder gar alte Spiele einen krassen Spieleranstieg auf Steam verzeichnen. Grund dafür sind meist starke Rabatte oder andere Promoaktionen. Jetzt verhelfen die PC-Spieler einem lustigen Koop-Game zu späten Ruhm und einem respektablen Meilenstein.

Party-Game erobert Steam

Aktuell scheinen die PC-Spieler mit chaotischen Koop-Games verwöhnt zu werden. Erst kürzlich hat Rubber Bandits mit einem Schleuderpreis von unter 2 Euro die Steam-Spieler versammelt und jetzt kann das sieben Jahre alte Ultimate Chicken Horse auf der Valve-Plattform trenden.

Warum das Party-Game perfekt für chaotische Runden mit euren Freunden ist, haben wir hier schon ausführlich beschrieben:

Schaut man sich die Spielerzahlen des Party-Spiels mit „Jump’n’Run“-Einlagen auf SteamDB an, ist ein enormer Anstieg zu beobachten. In seiner gesamten Geschichte auf Steam konnte es niemals so viele gleichzeitige Spieler versammeln, wie jetzt. Vor wenigen Tagen winkte damit sogar ein neues All-Time-High, bei dem ganze 15.874 Spielende zusammenkamen – ein krasser Meilenstein.

Gratis-Wochenende und Mega-Rabatt locken PC-Spieler an

Die Gründe für den späten Erfolg von Ultimate Chicken Horse sind zum einen ein aktuelles Gratis-Wochenende, das allerdings schon wieder am 11. September um 19 Uhr sein Ende findet. Und zum anderen ein starker Rabatt von 55 Prozent, der das sonst 12,99 Euro teure Game auf schmale 5,84 Euro reduziert – kein Wunder, dass die PC-Spieler zugreifen.

Und auch die Wertung dürfte gefallen, denn Ultimate Chicken Horse konnte schon vor seinem Hype 95 Prozent der Steam-Spieler überzeugen. Wenn ihr jetzt auch noch mit Rabatt zuschlagen wollt, könnt ihr euch das Party-Game noch bis zum 14. September sichern:

