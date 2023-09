Für 2 Euro: Steam-Spieler stürmen jetzt dieses lustige Koop-Game

Das lustige Party-Game Rubber Bandits hat einen neuen Tiefpreis auf Steam verpasst bekommen und kostet damit nicht einmal 2 Euro. Das lassen sich die PC-Spieler nicht zweimal sagen und greifen bei dem chaotischen Koop-Game zu. Das knapp zwei Jahre alte Spiel erlebt dadurch einen neuen Spieleransturm auf der Valve-Plattform.

Bei attraktiven Rabatten lassen sich die Steam-Spieler nicht zweimal bitten und schlagen zu. Aktuell ist zum Beispiel einer der besten Singleplayer-Shooter zum Schleuderpreis zu haben und auch bei einem momentanen Netflix-Hit wird dank Rabatt ordentlich zugegriffen. Für chaotischen Koop-Spaß sorgt aber jetzt dieses stark reduzierte Steam-Game.

Steam-Spieler rennen Koop-Game die Bude ein

Mega-Rabatte können die Trends der Plattform Steam ordentlich aufmischen. Aktuell strömen die PC-Spieler in das Party-Game Rubber Bandits, in dem ihr euch mit bis zu drei Mitspielern aufmacht, fette Beute zu stehlen und dabei natürlich auch noch eure Freunde zu vermöbeln. Falls sie danach noch eure Freunde sind.

Aktuell tummeln sich Tausende Spieler im Game und wie SteamDB verrät, konnte es durch den neuen Ansturm vor kurzem sogar ein neues All-Time-High mit 8.430 Spielern verzeichnen.

Was erwartet euch in Rubber Bandits?

Die Physik-Engine des Spieles sorgt für jede Menge Chaos und ihr könnt alles als Waffe benutzen, was ihr in die Finger bekommt. Von Schusswaffen bis rohen Fisch – ihr entscheidet. Natürlich könnt ihr auch die Umgebung nach Lust und Laune in die Luft jagen und müsst tückischen Fallen ausweichen. Und vergesst nicht das Wichtigste: eure Beute!

Rubber Bandits: Launch-Trailer

Verschiedene Modi sorgen außerdem für viel Abwechslung und dank Crossplay ist es egal, auf welcher Plattform eure Freunde spielen. Steam Remote Play Together ermöglicht sogar, dass ihr eure Freunde am PC in eine Partie einladen könnt, ohne dass sie das Spiel selbst besitzen müssen. Wie ihr Steam Remote Play Together nutzt, lest ihr hier:

Mega-Rabatt lockt PC-Spieler an

Grund für den plötzlichen Ruhm des zwei Jahre alten Spiels ist ein absoluter Mega-Rabatt. Das sonst 8,99 kostende Spiel hat einen neuen Tiefpreis verpasst bekommen, der gerade einmal 1,79 Euro beträgt – also fast geschenkt.

Und die Spieler scheinen den Party-Spaß zu lieben, die Bewertungen sind zu 86 Prozent positiv. Server-Probleme haben die Wertung in den letzten Tagen zwar etwas eingerissen, doch die Entwickler haben prompt reagiert. Die Schwierigkeiten, die durch den unerwarteten Spieleransturm ausgelöst wurden, sind dem Steam-Blog zufolge beseitigt.

Wenn ihr jetzt auch zum Schnäppchen-Preis zugreifen wollt, könnt ihr euch Rubber Bandits noch bis zum 12. September mit Rabatt krallen:

Rubber Bandits Flashbulb

Wenn ihr weitere Party-Games für eure Freunde braucht, solltet ihr das von Steam-Spielern heiß erwartete Party Animals ins Auge fassen:

